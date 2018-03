Herstellende Poels laat Amstel Gold Race nog aan zich voorbij gaan

De 30-jarige Poels werkt momenteel in Monaco aan zijn herstel, nadat hij begin deze maand hard op zijn schouder was gevallen in de zesde etappe van Parijs-Nice.

De enige Nederlandse wielerklassieker, die op zondag 15 april wordt verreden, komt echter nog te vroeg voor de coureur van Team Sky. "Het liefst rijd ik de Amstel Gold Race natuurlijk wel", vertelt hij aan 1Limburg.

"Het is voor mij ook wel een goede voorbereiding op de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. Maar de Amstel Gold Race is ook draaien, keren en veel vluchtheuvels", weet Poels. "Dat is dus niet de meest ideale koers om na een sleutelbeenbreuk even te testen."

Belgische klassiekers

Een week na de Nederlandse heuvelklassieker hoopt de klimmer wel aan het vertrek van Luik-Bastenaken-Luik te verschijnen, waar hij twee jaar geleden op fraaie wijze triomfeerde. Vier dagen daarvoor staat de Waalse Pijl op het programma.

Vorig jaar moest Poels de Amstel Gold Race als gevolg van een knieblessure ook al aan zich voorbij laten gaan. Hij wist tot dusver nooit te imponeren in Limburg. Zijn beste resultaat in zijn thuisprovincie was de 41e plek in 2016.

Poels begon zijn 2018 in de Ronde van Valencia en werd daarna tweede in het eindklassement van de Ruta del Sol, waar hij de tweede etappe op zijn naam schreef. In Parijs-Nice stond hij tweede toen hij moest opgeven.