Drapac-renner houdt hersenschudding over aan klap boze automobilist

De 21-jarige Martinez is ontslagen uit het ziekenhuis, maar heeft wel een hersenschudding en lijdt aan geheugenverlies, meldt zijn ploeg vrijdag via Twitter. Het is nog niet bekend wanneer hij terugkeert in het peloton.

Martinez belandde dinsdag in het ziekenhuis van Pistoia na een hardhandige aanvaring met de boze automobilist. Dat gebeurde tijdens een trainingsrit met twee landgenoten in Toscane.

Volgens de lezing van de Colombiaan werd hij bijna van zijn sokken gereden na een roekeloze inhaalactie van de bestuurder van de auto.

Na misbaar van Martinez stapte de automobilist uit, waarna hij de Drapac-renner en één van diens landgenoten hard sloeg. Martinez raakte daarbij bewusteloos. Onduidelijk is of de bestuurder van de auto is aangehouden.

Martinez is bezig aan zijn eerste seizoen bij de Amerikaanse WorldTour-ploeg. Hij eindigde eerder deze maand knap als zevende in de Ronde van Catalonië en werd in februari ook al tweede bij het Colombiaans kampioenschap tijdrijden.