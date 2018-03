Alles over Ronde van Vlaanderen: 'Verwacht niet veel van de Nederlanders'

"Voor mij zijn de Belgen Greg Van Avermaet en Tiesj Benoot zondag de topfavorieten voor de eindoverwinning", zegt oud-renner Kroon in gesprek met NUsport. "Beiden maakten woensdag tijdens Dwars door Vlaanderen veel indruk. Ze reden op het zwaarste moment van de koers met z'n tweeën weg. Uiteindelijk won - zoals wel vaker in het wielrennen - niet de sterkste, maar dat maakt de sport ook zo leuk."

Naast Van Avermaet en Benoot verwacht Kroon veel van de Belgische formatie Quick-Step Floors. De ploeg van onder anderen de Nederlander Niki Terpstra, die vorige week nog de E3 Harelbeke op zijn naam schreef, boekte in de eerste weken van het seizoen al twintig zeges. Daar waren liefst tien verschillende renners verantwoordelijk voor.

"Ik denk dat Quick-Step als blok veruit het sterkst is. Philippe Gilbert, Terpstra, Zdenek Stybar en Yves Lampaert, die woensdag nog Dwars door Vlaanderen won, kunnen zondag allemaal winnen. Ze hebben dit seizoen al zoveel gewonnen, dus ze hoeven niet per se. Dat is in het nadeel van Van Avermaet. Zijn prestaties vallen tot nu toe wat tegen, dus hij zal zeker wat druk voelen."

"Ik vind het lastig om een verklaring te geven voor het succes van Quick-Step", geeft Kroon toe. "De ploeg heeft een aantal renners die zowel sterk als slim zijn. Dat is een combinatie die in het wielrennen vrij zeldzaam is. Het zijn jongens die met hun hoofd rijden en durven te gokken. Met die eigenschappen kun je wedstrijden winnen. Ook zondag weer."

Nederlands succes

We wachten alweer 32 jaar op een Nederlandse zege in Vlaanderen. In 1986 was Adrie van der Poel de laatste Nederlander die de voorjaarsklassieker op zijn naam schreef. Terpstra eindigde wel vijfmaal in de top tien (derde in 2017, tiende in 2016, tweede in 2015 en zesde in 2012 en 2014).

Ook Dylan van Baarle, die sinds dit seizoen uitkomt voor de Britse formatie Team Sky, weet hoe het is om in de buurt van het podium te eindigen. Vorig jaar eindigde de 25-jarige renner op de vierde plaats. In 2016 werd hij zesde.

"Om heel eerlijk te zijn, verwacht ik niet heel veel van de Nederlanders. Alleen Terpstra maakt in mijn ogen kans op de zege. Aan het begin van het seizoen had ik hoge verwachtingen van Van Baarle, maar zijn prestaties vallen mij tot nu toe nog tegen. Mike Teunissen (Team Sunweb) maakte met zijn tweede plaats indruk in Dwars door Vlaanderen, maar zondag komt hij voor een podiumplek tekort, denk ik."

Feiten Ronde van Vlaanderen 2018 102e editie

266,5 kilometer (Antwerpen - Oudenaarde)

25 teams

5 kasseistroken

18 beklimmingen

Parcours

Deze editie van 'Vlaanderens Mooiste' start net als in 2017 in Antwerpen. Het parcours kent veel gelijkenissen met vorig seizoen. De enige veranderingen zijn dat de beklimming van de Eikenberg vervangen is door de Edelare en dat de race zes kilometer langer is, waardoor de renners zondag in totaal 266,5 kilometer moeten afleggen.

Uiteraard komt het peloton onderweg weer de nodige kasseistroken en heuvels tegen. Op een kleine honderd kilometer voor de finish gaan de renners over de Muur van Geraardsbergen, de beruchte kasseiheuvel. De steile Paterberg, die op 13,2 kilometer van de meet ligt, is net als vorig jaar het laatste obstakel. De finish ligt wederom in Oudenaarde, sinds 2012 de aankomstplaats.

"Het wordt weer een loodzware koers", blikt Kroon vooruit. "Maar dat is ook wat de Ronde van Vlaanderen zo mooi maakt. De Muur van Geraardsbergen zal voor wat stress gaan zorgen, maar is zeker niet het punt waar de beslissing gaat vallen. Ik denk dat de koers in tegenstelling tot vorig seizoen pas in de slotfase beslist gaat worden."

Vorig jaar ging de zege naar Quick-Step-renner Gilbert. De 35-jarige Belg bekroonde destijds een solo van meer dan 55 kilometer met de overwinning. Zijn landgenoot Van Avermaet finishte als tweede. Gilberts ploeggenoot Terpstra completeerde het podium.

Volksfeest

De Ronde van Vlaanderen wordt beschouwd als een van de mooiste koersen op de wielerkalender en is vaste klant in het rijtje 'monumenten'. Niet voor niets wordt de koers, voor het eerst gereden in 1913, ook wel de 'Hoogmis' van het wielrennen genoemd. Jaarlijks staan meer dan 600.000 mensen langs het parcours.

"De Ronde is ieder jaar één van de mooiste wedstrijden op de wielerkalender. De liefde die het land heeft voor deze koers is uniek. Volwassen mannen die langs de kant van de weg staan te huilen vanwege de spanning en de emotie. Dat zie je nergens anders dan in België. Het wordt dit weekend weer een mooi volksfeest."

Het startschot van de 102e editie van de Ronde van Vlaanderen klinkt zondag om 10.30 uur. De finish wordt op z'n vroegst rond 16.38 uur verwacht.

De koers is via een liveblog en liveticker uitgebreid te volgen op NU.nl

Top tien 2017 1. Philippe Gilbert (Bel)

2. Greg Van Avermaet (Bel)

3. Niki Terpstra (Ned)

4. Dylan van Baarle (Ned)

5. Alexander Kristoff (Noo)

6. Sacha Modolo (Ita)

7. John Degenkolb (Dui)

8. Filippo Pozzato (Ita)

9. Sylvain Chavanel (Fra)

10. Sonny Colbrelli (Ita)