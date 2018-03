Valverde keert terug naar Spanje en start niet in Ronde van Vlaanderen

Team Movistar, de ploeg van Valverde, meldt donderdag dat de 37-jarige Spanjaard zaterdag in eigen land zal koersen in de GP Miguel Indurain.

'El Imbatido' is geen kasseienspecialist, maar hij kleurde woensdag wel de finale in Dwars door Vlaanderen. Hij reed de laatste voorbereidingskoers voor de Ronde van Vlaanderen vooral met het oog op de kasseienrit komende zomer in de Tour de France, maar met een elfde plek in Waregem maakte de ervaren klimmer veel indruk.

Voor Dwars door Vlaanderen hield Valverde de mogelijkheid voor een eerste optreden in de Ronde van Vlaanderen nog open ("de Ronde staat niet op mijn kalender, maar zondag is dichtbij en ik ben toch al in België"), maar na afloop zette hij definitief een streep door die mogelijkheid.

"We hebben het geëvalueerd en het ging van nee naar ja en weer terug, maar uiteindelijk hebben we besloten dat ik terug naar huis ga en zaterdag de GP Miguel Indurain ga rijden", aldus Valverde tegen het Spaanse radiostation Cadena Ser.

Bennati

Movistar verschijnt zondag in Antwerpen zonder uitgesproken kopman aan de start van de Ronde van Vlaanderen.

Daniele Bennati zou normaal gesproken de beschermde renner zijn geweest voor de Spaanse ploeg, maar de 37-jarige Italiaan is op ongelukkige wijze geblesseerd geraakt.

Bennati kreeg zondag tijdens Gent-Wevelgem op hoge snelheid een opspringend steentje tegen zijn linkervoet aan. Onderzoek wees uit dat hij daardoor een breukje in een middenvoetsbeentje heeft opgelopen. Hij zal volgende week zondag ook Parijs-Roubaix missen.

Movistar start zondag in de Ronde van Vlaanderen met de Spanjaarden Jorge Arcas, Carlos Barbero, Hector Carratero en Imanol Erviti, de Portugezen Nuno Bico en Nelson Oliveira en de Duitser Jasha Sütterlin. 'Vlaanderens Mooiste' begint om 10.30 uur.