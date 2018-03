Teunissen houdt gemengde gevoelens over aan tweede plaats in 'DDV'

"Ik beland niet zo vaak op het podium, dus wat dat betreft ben ik heel tevreden met mijn tweede plek", begon Teunissen zijn verhaal voor de camera van Sporza.

"Maar in de sprint was ik misschien iets te onzeker op het moment dat Lampaert de sprint aanging. Ik had een beetje schrik van Vanmarcke en Boasson Hagen en dus wilde ik een beetje gokken, maar dat had ik achteraf gezien niet moeten doen."

Teunissen nestelde zich op zo'n 25 kilometer van de meet in een kopgroep van vijf, met daarin naast Lampaert, Vanmarcke en Boasson Hagen ook nog Mads Pedersen.

Lampaert toonde zich uiteindelijk de slimste van het stel door in het laatste bochtige gedeelte van de koers weg te rijden bij de rest om vervolgens solo de finish te passeren.

Vertrouwen

Teunissen bleef in de strijd om de tweede plaats Vanmarcke (derde), Boasson Hagen (vierde) en Pedersen (vijfde) voor en bekroonde zijn sterke race zo toch nog met een podiumplek.

Het geeft de 25-jarige Limburger het vertrouwen dat hij in de komende weken, waarin onder meer de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix op het programma staan, eveneens met de voorsten meekan.

"Dit is een goede opsteker. We gaan het zien. We hebben in elk geval een goede ploeg. Niet alleen ik, maar ook Edward Theuns en Sören Andersen kunnen iets moois laten zien", zei hij.

"Iedereen moet echter niet vergeten dat Dwars door Vlaanderen wel iets anders is dan de Ronde van Vlaanderen of Gent-Wevelgem van vorige week. Toen voelde ik in het laatste uur dat ik toch nog wat tekort kwam ten opzichte van de echte toppers. Ik zal het slim moeten spelen. Een beetje anticiperen."