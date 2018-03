Lampaert soleert naar zege in Dwars door Vlaanderen, Teunissen knap tweede

Lampaert en Team Sunweb-renner Teunissen nestelden zich zo'n 25 kilometer voor de meet in een kopgroep van vijf, met daarin ook de Deen Mads Pedersen, de Belg Sep Vanmarcke en de Noor Edvald Boasson Hagen.

Een kilometer voor de finish reed Lampaert eenvoudig weg bij de rest om vervolgens solo de meet te passeren. De 25-jarige Teunissen bleef zijn medevluchters voor in de strijd om plek twee en bekroonde zijn sterke rit zo met een podiumplek.

De 26-jarige Lampaert, die vorig jaar ook al de sterkste was in Dwars door Vlaanderen, bezorgde Quick-Step Floors al de twintigste zege van het seizoen. Zijn ploeggenoot Niki Terpstra won de Vlaamse semi-klassieker in 2012 en 2014, maar finishte dit keer als negende. Timo Roosen van Lotto-Jumbo werd dertiende.

Dwars door Vlaanderen stond dit jaar voor het eerst op de woensdag voor de Ronde van Vlaanderen op de wielerkalender. Mede daardoor besloot de organisatie van de WorldTour-koers het parcours iets minder zwaar te maken, al kregen de renners alsnog twaalf beklimmingen en drie kasseienstroken te verwerken.

Kletsnat

In een kletsnatte openingsfase in Roeselare probeerden veel renners een gaatje te slaan, maar vrijwel elke aanvalspoging werd direct afgeslagen door het rappe peloton. Peter Koning leek even een succesvolle ontsnapping te plaatsen, maar de Nederlander en zijn medevluchter Sylvain Chavanel werden al snel ingerekend.

Na de eerste beklimming van de Knokteberg, met nog zo'n 85 kilometer te gaan, was het alsnog raak. Luke Row van Team Sky ontsnapte in zijn eentje en bouwde een voorsprong van een kleine minuut op, maar werd niet veel later weer ingerekend.

In het peloton hadden de sprinters het moeilijk. Elia Viviani, die vorige week nog Driedaagse Brugge-De Panne won en zondag in Gent-Welvegem tweede werd, moest zelfs afstappen. Vlak daarna kwam Wout van Aert lelijk ten val na een botsing met een seingever, maar de Belg kon wel weer op zijn fiets stappen.

Valverde

Aan kop van de koers was het lang stuivertje wisselen. Tony Martin verspeelde de leiding door een valpartij in een bocht, waarna Zdenek Stybar na 53 kilometer op de Taaienberg in rap tempo afstand nam van de rest. De Tsjech liet zich drie kilometer later echter alweer inrekenen.

Nadat zich zo'n 40 kilometer voor de finish tijdelijk een kopgroep van elf vormde, met daarin onder anderen de Spanjaard Alejandro Valverde, bleven daar 15 kilometer even later uiteindelijk maar vijf vluchters van over.

Lampaert, Teunissen, Pedersen, Vanmarcke en Boasson Hagen koesterden al snel een riante voorsprong van veertig seconden op de achtervolgende ploeg en gingen samen uitmaken wie zich tot winnaar zou kronen.

Teunissen verdedigde zich kranig door meerdere aanvallen te pareren, maar Lampaert maakte in de slotkilometer alsnog het verschil. De Belg liet zijn vier medevluchters kinderlijk eenvoudig achter zich en kwam vervolgens solo over de streep, terwijl Teunissen zich tevreden moest stellen met plek twee.