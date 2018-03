Ellen van Dijk troeft Pieters en Mackaij af in Dwars door Vlaanderen

Met nog vijf kilometer te gaan ontsnapte Van Dijk aan de zeven andere vrouwen uit de kopgroep, onder wie de Nederlanders Annemiek van Vleuten, Amy Pieters en Floortje Mackaij.

Van Dijk koesterde twee kilometer voor de streep al een riante voorsprong van 23 seconden en gaf die niet meer uit handen. Pieters werd tweede en Mackaij kwam als derde binnen. Van Vleuten moest genoegen nemen met de zesde plek.

Van Dijk is trots op haar zege in de Vlaamse wielerklassieker. "Dit is een mooie voor mijn erelijst. Het liep nog niet dit jaar, maar dat hebben we weten om te draaien. Dit is ook een goede test met het oog op de Ronde van Vlaanderen."

Voor Van Dijk, die eerder dit jaar de Omloop van het Hageland op haar naam schreef, is het haar eerste zege in de vrouwenwedstrijd van Dwars door Vlaanderen, die sinds 2012 wordt verreden.

Pieters won de koers in 2014, 2015 en 2016, maar moest de zege vorig jaar aan de Finse Lotta Lepistö laten. Dat was eveneens de enige keer dat er geen Nederlandse aan het langste eind trok.

De mannen zijn om 12.15 uur begonnen aan Dwars door Vlaanderen en finishen rond 16.45 uur.