Gesink dankzij andere houding op fiets verlost van knieproblemen

De 31-jarige klimmer van Lotto-Jumbo moest vorige week in de Ronde van Catalonië vanwege zijn fysieke problemen al snel opgeven.

Volgens de biomechanicus zat Gesink niet helemaal goed op zijn fiets, vermoedelijk als gevolg van zijn val vorig jaar in de Tour de France waarbij hij een ruggenwervel brak.

"Het kan zijn dat hij daardoor een iets andere houding is gaan aannemen", zegt een woordvoerder van Lotto-Jumbo. "Dan gaat het ergens wringen en krijg je klachten. Hij zit nu weer perfect op zijn fiets."

Vertrouwen

Gesink kan inmiddels zonder problemen trainen. "Drie dagen op rij zonder pijn in mijn knie, langzaam begin ik erop te vertrouwen dat het probleem is opgelost", schreef hij op Twitter.

De Varssevelder maakte begin dit jaar in de Tour Down Under zijn rentree na zijn val in de Tour van vorig jaar zomer. In Australië eindigde hij als tiende in het klassement. Vervolgens werd hij ook nog 38e in Parijs-Nice, voordat hij dus met knieproblemen moest opgeven in de Ronde van Catalonië.

Het is de bedoeling dat Gesink op 15 april zijn rentree maakt in de Amstel Gold Race. Hij heeft ook de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik op zijn programma staan in de aanloop naar de Ronde van Italië.