Ontroostbare Viviani baalt van 'gemiste kans' in Gent-Wevelgem

"Als je zo dicht bij een van de grootste doelen van je carrière bent, dan is er die ontgoocheling", zei de ontroostbare Viviani na afloop bij Sporza. "Dit is een grote gemiste kans."

Viviani baalde omdat hij voor zijn gevoel een fout had gemaakt in de sprint. "Ik zat in het wiel van Démare. Ik dacht dat hij de snelste was, maar Vanmarcke kruiste ons pad. Ik moest even mijn benen stilhouden en toen schoot Sagan weg."

Viviani kreeg in Gent-Wevelgem het vertrouwen van Quick-Step Floors, zeker nadat hij in de finale nog tot de groep met favorieten behoorde.

Op het moment dat Sagan aan zijn sprint begon, besefte Viviani dat het een lastig karwei zou worden om nog te winnen. "Als iemand zoals Peter vertrekt, dan is het moeilijk om die meters nog goed te maken in het slot. Het is zuur dat ik deze sprint verlies", baalde hij.

Sagan

Sagan was een klasse apart in de sprint. De regerend wereldkampioen hield Viviani en Arnaud Démare (derde) meer dan een fietslengte achter zich.

"Ik ben heel blij dat ik hier weer win", jubelde hij na afloop van zijn overwinning. "De sprint is altijd een loterij, maar ditmaal ging ik van vroeger aan en dat viel goed uit."

Het is voor Sagan al zijn derde zege in Gent-Wevelgem nadat hij eerder triomfeerde in 2013 en 2016. "Van de edities die ik al gereden heb, was dit de gemakkelijkste qua weersomstandigheden. Het was niet zo'n nerveus gedoe als de voorbije jaren."

Op de Kemmelberg leek de Slowaak wel even in de problemen te komen, maar mede dankzij het werk van zijn ploeggenoten van Bora-hansgrohe knokte hij zich terug. "Ik lag inderdaad wat achter en dat zorgde voor een beetje stress."

E3 Harelbeke

Afgelopen vrijdag kwam Sagan er niet aan te pas in E3 Harelbeke. In de Belgische semiklassieker moest hij zich tevredenstellen met de 26e plaats.

"Ik weet niet wat er toen gebeurd is", blikte hij terug op die koers. "Na Milaan-Sanremo heb ik wat gerust en getraind. De ene dag gaat het goed, de andere dag niet. De E3 is ook niet mijn grote doel."