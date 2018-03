Mollema grijpt naast eindoverwinning in Internationale Wielerweek

Mollema begon de afsluitende tijdrit over 12,5 kilometer van Fiorano Modenese naar Montegibbio eveneens als de nummer twee van het klassement. Hij moest zeven seconden goedmaken op Rosa.

In de race tegen de klok eindigde Mollema als vijfde in twintig minuten en drie seconden. Daarmee gaf de Nederlander dertien tellen toe op Rosa, die de tweede tijd klokte.

Voor de Italiaan betekende het zijn derde overwinning bij de profs. De 28-jarige renner van Team Sky won twee jaar geleden een etappe in de Ronde van het Baskenland en was in 2015 de sterkste in Milaan-Turijn.

De 31-jarige Mollema was niet de beste Nederlander in de tijdrit. Die eer ging naar Koen Bouwman, die een seconde sneller was dan zijn landgenoot. Hij legde in het eindklassement beslag op de vijfde plaats.

Bouwman

Afgelopen vrijdag kwam Bouwman nog hard ten val terwijl hij op weg leek naar de etappezege. De renner van Lotto-Jumbo brak daarbij zijn voortanden en beschadigde een duim, maar kon wel verder.

De tijdrit in de Italiaanse rittenkoers werd gewonnen door de Sloveen Jan Tratnik, die het parcours aflegde in negentien minuten en 22 seconden. De Spanjaard Victor De La Parte werd op 32 seconden derde.

Eerder deze week was er wel tweemaal Nederlands succes in de Internationale Wielerweek. Pascal Eenkhoorn won het eerste deel van de openingsrit en Mollema zegevierde in de tweede etappe.