Derde eindzege Valverde in Catalonië, Simon Yates wint slotrit

De 25-jarige Yates kwam solo over de streep in de afsluitende etappe. De Brit van Mitchelton-Scott had dertien seconden voorsprong op de Spanjaard Marc Soler. De Fransman Pierre Latour won het sprintje van de eerste groep en eindigde op achttien seconden als derde.

Valverde, die als negende over de streep kwam in Barcelona, verdedigde in de zevende en laatste rit een voorsprong van zestien seconden op de nummer twee in het klassement Egan Bernal en die marge kwam nooit in gevaar voor de sterke Spanjaard.

Bernal, die wordt gezien als een van de meest talentvolle ronderenners in het peloton, verloor zijn tweede plek doordat hij met nog zes kilometer te gaan hard onderuit ging in een afdaling.

De 21-jarige Colombiaan, die nog een aantal keer vergeefs had geprobeerd om weg te rijden bij Valverde, viel over José Joaquin Rojas heen en moest worden afgevoerd in een ambulance.

Kruijswijk

De tweede plek in het klassement ging nu naar de Colombiaan Nairo Quintana, die na zeven dagen 29 seconden moest toegeven op zijn ploegmaat Valverde. Latour werd derde op 47 tellen, terwijl Yates in dezelfde tijd als vierde eindigde.

Steven Kruijswijk was op de zevende plaats de beste Nederlander in de rituislag op de achtste plek de beste Nederlander in het eindklassement.

Valverde, die eerder in 2009 en 2017 de eindzege pakte in Catalonië, won deze week de tweede en de vierde etappe in de Spaanse WorldTour-koers. In de derde rit verloor de renner van Team Movistar de leiding in het klassement aan de Belg Thomas De Gendt, maar een dag later pakte hij de leiderstrui terug, om hem niet meer weg te geven.

Valverde staat dit jaar al op acht overwinningen. Hij pakte ook twee ritzeges en de eindwinst in de Ronde van Valencia en één ritzege en de eindwinst in de Ronde van Abu Dhabi.

Tankink

Traditiegetrouw moest in de slotetappe in Barcelona in het tweede deel van de rit acht keer de Montjuïc worden beklommen, een colletje met een lengte van twee kilometer.

Bram Tankink zat samen met onder anderen de Fransman Pierre Rolland in een kopgroep van acht die als eerste het afsluitende circuit opdraaide, maar het octet kreeg weinig ruimte in de Spaanse regen.

Met nog twintig kilometer te gaan was hun avontuur voorbij en dat was het sein voor de Yates, Soler, de Spanjaard Carlos Verona en de Sloveen Matej Mohoric om te demarreren.

Bij de laatste beklimming van de Montjuïc reed Yates weg bij zijn medevluchters, waarna hij naar zijn tweede overwinning van 2018 soleerde. Eerder deze maand was de kopman van Mitchelton-Scott de beste in de zevende etappe van Parijs-Nice.