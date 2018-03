Sagan evenaart record met derde zege in Gent-Wevelgem

Sagan rekende in de straten van Waregem na een spannende finale af met de Italiaan Elia Viviani en de Fransman Arnaud Démare. De kopman van Bora-hansgrohe begon vroeg aan de sprint en won met duidelijk verschil. Nummer twee Viviani bleef in tranen achter.

De 28-jarige Sagan was eerder in 2013 en 2016 de beste in de Belgische klassieker. Met drie zeges evenaart de Slowaak het record van de Belgen Robert Van Eenaeme, Rik Van Looy, Eddy Merckx en Tom Boonen en de Italiaan Mario Cipollini.

Een opvallende rol was er voor de Nederlanders Brian van Goethem en Jan-Willem van Schip. De renners van Roompot-Nederlandse Loterij bleven voorin over uit een kopgroep die bijna de hele dag voorop had gereden. In de groep met tal van favorieten bleven zij ook in de slotkilometers volop actief.

Van Goethem probeerde twee kilometer voor de streep zelfs nog weg te rijden, maar werd door Philippe Gilbert teruggepakt. Nadat ook pogingen van Greg Van Avermaet en Sep Vanmarcke waren gestrand was Sagan, die de sprint vroeg aantrok, duidelijk de snelste. Van Schip en Van Goethem waren op respectievelijk de twaalfde en negentiende plek de beste Nederlanders.

Dylan Groenewegen, die vooraf werd gezien als een van de topfavorieten voor de Belgische klassieker, verloor aan het einde van de heuvelzone de aansluiting bij de voorsten en kon geen rol van betekenis spelen in de finale.

Sextet

Na een eerste uur waarin de renners liefst 48 kilometer aflegden kreeg een kopgroep van zes de zegen van het peloton. Bij het sextet bevonden zich met Van Goethem en baanrenner Van Schip twee Nederlanders.

De vluchters reden een maximale voorsprong van ruim tien minuten bij elkaar, maar die marge was al gehalveerd toen met nog ruim honderd kilometer te gaan de eerste drie van in totaal elf hellingen waren verteerd.

De koers begon echt na de eerste passage van de Kemmelberg, op 75 kilometer van de streep. Op de grindwegen na de beruchte kasseienheuvel voerde de BMC-ploeg van Van Avermaet het tempo in het peloton flink op.

De achtervolgende groep werd daardoor aardig uitgedund, maar veertig kilometer later zorgde de tweede beklimming van de Kemmelberg pas voor een echte schifting in de koers.

Van Poppel

Met nog 34 kilometer en geen heuvels meer te gaan waren er nog steeds zes koplopers, met Van Goethem en Van Schip. Vlak daarachter zaten twee groepen van ruim twintig man.

Namens Lotto-Jumbo was niet Groenewegen maar Danny van Poppel de meest vooruitgeschoven pion. Niki Terpstra zat samen met onder anderen John Degenkolb en Alexander Kristoff in de tweede groep.

Met nog 25 kilometer voor de wielen streek de eerste achtervolgende groep neer op de zes koplopers, waardoor er 29 man in de spits van de koers reden. Door het hoge tempo en de harde wind moesten verschillende renners nog lossen, onder wie Van Poppel.

Daardoor ging een groep van 23 renners op de streep af. De onvermoeibare Van Goethem probeerde met nog twee kilometer te gaan een sprint te voorkomen, maar de 26-jarige Nederlander werd teruggepakt. In de spurt zat Viviani ingesloten en mede daardoor snelde Sagan naar een overtuigende zege.

Sagan is de opvolger van Greg Van Avermaet, die vorig jaar Gent-Wevelgem voor het eerst won. Volgende week zondag staat met de Ronde van Vlaanderen de belangrijkste Vlaamse koers van het jaar op het programma.

Vrouwen

Bij de vrouwen ging de zege in Gent-Wevelgem eerder op de middag naar Marta Bastianelli. De 30-jarige Italiaanse van Alé Cipollini bleef na 142,6 kilometer de Belgische Jolien D'Hoore (tweede) en de Duitse Lisa Klein (derde) voor. Amy Pieters was op de vijfde plaats de beste Nederlandse.

Een groepje van zo'n dertig rensters met daarin onder anderen Pieters, Chantal Blaak en Marianne Vos bleef na een pittige koers over en ging in de finale uitmaken wie er met de overwinning aan de haal zou gaan.

Blaak en Pieters trachtten in een ultieme poging een massasprint te voorkomen, maar slaagden daar niet in, waarna Bastianelli iedereen te snel af was in de eindspurt.

D'Hoore nam de leiding in de WorldTour-stand over van de Poolse Katarzyna Niewiadoma. Bastianelli is geklommen naar de derde plek, voor Pieters (vierde). De volgende WorldTour-wedstrijd is de Ronde van Vlaanderen op 1 april.