Italiaanse Bastianelli schrijft Gent-Wevelgem op haar naam

De 30-jarige Italiaanse van Alé Cipollini bleef na 142,6 kilometer de Belgische Jolien D'Hoore (tweede) en de Duitse Lisa Klein (derde) voor. Amy Pieters was op de vijfde plaats de beste Nederlandse.

Bastianelli is de opvolgster van de Finse Lotta Lepistö, die vorig jaar de sterkste was in eveneens een eindspurt.

Het peloton kreeg dit jaar onderweg drie semi-verharde en zes hellingen, waarvan de laatste, de Monteberg, op 34 kilometer van de finish lag, voor de kiezen.

Waaiers

Verschillende rensters, waaronder Ilona Hoekstra, Thalita de Jong, Anouska Koster en Rozanne Slik probeerden voor die tijd te demarreren uit de grote groep, maar kregen geen vrijgeleide.

Met nog dertig kilometer voor de boeg voerde Team Sunweb het tempo in het peloton flink op, wat er gelijk toe leidde dat er waaiers ontstonden.

Een groepje van zo'n dertig rensters met daarin onder anderen Pieters, Chantal Blaak en Marianne Vos bleef over en ging dus uitmaken wie er met de overwinning aan de haal zou gaan.

Blaak en Pieters trachtten in een ultieme poging een massasprint te voorkomen, maar slaagden daar niet in, waarna Bastianelli iedereen en alles in de laatste honderd meter haar hielen liet zien.