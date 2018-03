Vluchter Schachmann wint ingekorte waaieretappe in Ronde van Catalonië

Schachmann bleef in een sprint-à-deux zijn Spaanse medevluchter Diego Rubio voor. De 24-jarige renner boekte zijn eerste overwinning bij de profs en bezorgde Quick-Step al de negentiende zege van dit jaar.

De Ier Sam Bennett won op achttien seconden de sprint van het peloton, waarin ook Alejandro Valverde zich ook bevond. De Spanjaard behoudt de leiding in het algemeen klassement. Steven Kruijswijk blijft op de elfde plek de beste Nederlander.

Valverde begint de slotrit zondag met een voorsprong van zestien seconden op de Colombiaan Egan Bernal. Nairo Quintana bezet op 26 seconden van zijn ploeggenoot bij Movistar de derde plek.

De organisatie besloot de zesde etappe eerder op de dag met bijna 80 kilometer in te korten. Door de wijziging werden twee pittige cols geschrapt en begon de rit niet in Vielha, maar in La Pobla de Segur. Het peloton legde in plaats van 194,6 slechts 117 kilometer af en finishte wel volgens planning in Torrefarera.

Avontuur

Al vroeg in de etappe gingen Schachmann en Rubio op avontuur. Het duo kreeg de zegen van het peloton en bouwde een maximale voorsprong van ruim drieënhalve minuut op.

Na de enig overgebleven beklimming van de dag viel het peloton door waaiers uiteen. Onder anderen Simon Yates, de nummer vijf van het klassement, en Esteban Chaves lieten zich verrassen en raakten op achterstand. Yates wist terug te keren en behield zo zijn positie in het klassement.

De voorsprong van Schachmann en Rubio liep ondertussen steeds verder terug, maar het peloton kwam te laat. In de sprint maakte de Duitser het af.

De Ronde van Catalonië wordt zondag traditiegetrouw afgesloten met de slotrit in Barcelona. Daarbij wordt de Montjuïc acht keer beklommen.

Mollema

In de Internationale Wielerweek Coppi & Bartali behield Bauke Mollema zijn tweede plaats in het algemeen klassement. De Groninger kwam in de derde etappe over de finish in een omvangrijke kopgroep.

De rit werd gewonnen door de Brit Christopher Lawless, die zijn eerste zege bij de profs boekte. De 22-jarige Brit van Team Sky troefde de Italianen Paolo Toto (tweede) en Lorenzo Rota (derde) af in de sprint.

Mollema, die vrijdag de tweede etappe op zijn naam schreef in de Italiaanse rittenkoers, begint de laatste etappe met een achterstand van zeven seconden op de Italiaan Diego Rosa. Dan staat er voor de renners een individuele tijdrit over 12,5 kilometer van Fiorano Modenese naar Montegibbio op het programma.

Koen Bouwman behoorde niet tot de eerste groep in de derde etappe en raakte zijn derde plaats in het klassement hierdoor kwijt. Vrijdag was de Nederlander in de laatste kilometer onderuit gegaan terwijl hij op weg leek naar de winst. Bouwman brak daarbij zijn voortanden en beschadigde een duim, maar kon wel verder.