Nibali: 'WK-parcours lijkt wel uithoudingsrace voor mountainbikers'

De renners krijgen in september 259,4 kilometer, bijna 4.670 hoogtemeters en een slotklim met een maximaal stijgingspercentage van 25 voor de wielen in Oostenrijk.

"Die laatste col is zo zwaar dat het wel een uithoudingsrace voor mountainbikers lijkt", zo beschrijft de 33-jarige Nibali de uitgestippelde route in Innsbruck. "Het wordt ontzettend moeilijk."

Toenmalig UCI-voorzitter Brian Cookson sprak bij de presentatie al van een uitdagend parcours en daar is geen woord van gelogen, oordeelt Nibali. "Toen ik 'm op papier zag verwachtte ik wel een pittige route, maar er ook echt rijden is andere koek. Ik denk dat heel veel renners net zo verrast zullen worden als ik nu ben."

​Onder de indruk

Nibali verkende het parcours eerder deze week, in de kou en sneeuw, samen met zijn landgenoten Franco Pellizotti en Alessandro De Marchi. Bondscoach Davide Cassani gelooft in de eerste Italiaanse wereldtitel sinds 2008.

"Ik had het parcours al eens eerder gezien, maar de jongens en ik waren oprecht onder de indruk", aldus Cassani. "Een acht kilometer lange klim moet zeven keer bedwongen worden en dan zit er ook nog eens een enorme kuitenbijter in de finale. Dat zegt genoeg over hoe zwaar het is."

De wegrit bij de WK wordt op 30 september verreden. Dat er na drie titels van Peter Sagan een nieuwe wereldkampioen gaat komen, lijkt zo goed als zeker met het loodzware parcours.

Nibali heeft zijn pijlen voor dit wielerjaar naast de WK ook gericht op de Tour. Hij won de Franse rittenkoers al eens in 2014. Afgelopen zaterdag was hij nog de beste in Milaan-San Remo.