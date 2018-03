Organisatie Ronde van Catalonië kort zesde rit in vanwege sneeuw

Door de wijziging worden twee pittige cols geschrapt en begint de rit niet in Vielha, maar in La Pobla de Segur. Het peloton legt geen 194,6, maar 117 kilometer af en finisht wel volgens planning in Torrefarera.

Eerder kortte de organisatie ook al de door Thomas De Gendt gewonnen derde etappe in. Die rit zou op ruim twee kilometer hoogte eindigen, maar werd eveneens aangepast vanwege de weersomstandigheden.

Vrijdag werd de vijfde etappe in de Ronde van Catalonië gewonnen door Jarlinson Pantano. De leiderstrui zit om de schouders van Alejandro Valverde, die een voorsprong van zestien tellen heeft op nummer twee Egan Bernal.

De ingekorte rit naar Torrefarera is de voorlaatste in de Spaanse rittenkoers, die zondag traditiegetrouw eindigt met de slotrit in Barcelona. Daarbij wordt de Montjuïc acht keer beklommen.