Dolblije Terpstra vindt overwinning in E3 Harelbeke 'echt top'

"Dit is echt top", jubelde Terpstra na afloop van de wedstrijd bij Sporza. "Dit is één van de mooiste koersen in Vlaanderen, zeker met dit zware parcours."

De 33-jarige renner van Quick-Step eindigde in 2014 al eens als tweede in de E3 Harelbeke. Toen moest hij zijn meerdere erkennen in Peter Sagan. "Ik vind het mooi dat ik nu op het hoogste treetje sta."

Terpstra begon zijn reactie zoals wel vaker met een knipoog naar een songtekst. "De laatste twee uur wilde ik gewoon koersen, volle bak gaan", refereerde hij naar het nummer Banaan van rapper Jebroer.

"Ik zei vanmorgen tegen Fitte (ploegleider Wilfried Peeters red.): ik heb mijn stoute schoenen aan", vervolgde hij. "Ik wil koersen, ik lust geen appel en geen kiwi, ik wil gaan, ik wil gaan met banaan."

Massale valpartij

Een van de sleutelmomenten in de wedstrijd was de massale valpartij op een kleine 100 kilometer van de finish. Terpstra en zijn teamgenoten van Quick-Step Floors ontsnapten aan die valpartij.

"We wilden sowieso van voren zitten na de gevaarlijke afdaling van La Houppe", aldus de Noord-Hollander. "We hoorden dat het peloton door een val gebroken was. Dan moet er gewoon doorgereden worden."

Quick-Step nam vervolgens het initiatief en reed een aantal favorieten op achterstand. "Dat is hard, maar voor ons een mooie gelegenheid omdat we allemaal van voren zaten. De Clerq en Keisse (ploeggenoten van Terpstra, red.) hebben vervolgens superhard gereden."

Op de Taaienberg reed Terpstra samen met zijn teamgenoot Yves Lampaert weg, waarna de Nederlander op 25 kilometer van de finish aan een knappe solo begon. Hij rondde het ploegenspel op die manier fraai af en boekte zijn tweede zege van het seizoen nadat hij eind februari de Belgische eendagskoers GP Le Samyn won.

Lampaert

Lampaert was onder de indruk van het tempo van Terpstra. "Ik zat in het wiel bij Niki. Hij reed echt hard en ik heb hem moeten laten gaan", complimenteerde de Belg zijn ploeggenoot.

"Ik kan ook een tijdrit rijden, maar wat hij vandaag uit zijn benen schudt: chapeau!", aldus Lampaert. "Ik denk dat ik mezelf een beetje overschat heb. Toen we vijftig seconden hadden, dacht ik dat ze ons niet meer zouden terugzien. Maar ik heb daar een patat rond mijn oren gekregen."