Mollema wint in Wielerweek, knappe zege vluchter Pantano in Catalonië

In de Internationale Wielerweek was Mollema de sterkste na een korte maar lastige etappe over 130 kilometer van Riccone naar Sogliano al Rubicone.

De renner van Trek-Segafredo bleef de Italianen Diego Rosa en Giulio Ciccone voor in de sprint van een groep van vijf renners. Koen Bouwman maakte ook deel uit van de kopgroep, maar hij kwam in de finale hard ten val. Desondanks eindigde hij als zesde.

Voor de 31-jarige Mollema was het zijn eerste overwinning van het seizoen. Zijn laatste zege boekte hij vorig jaar in de Tour de France.

Eenkhoorn

De overwinning van de Groninger is al de tweede Nederlandse triomf in de Internationale Wielerweek. Donderdag schreef Pascal Eenkhoorn het eerste deel van de openingsrit op zijn naam.

De renner van Lotto-Jumbo boekte zijn eerste profzege en behield na de ploegentijdrit, die werd gewonnen door Team Sky, ook de leiding in het algemeen klassement. Die leidende positie raakte Eenkhoorn vrijdag kwijt aan Rosa. Mollema staat tweede op zeven seconden en Bouwman is de nummer drie op 27 tellen.

De Internationale Wielerweek gaat zaterdag verder met een 171 kilometer lange vlakke rit met start en finish in Crevalcore. De Italiaanse rittenkoers, die vorig jaar werd gewonnen door Lilian Calmejane, duurt nog tot en met zondag.

Pantano

In de Ronde van Catalonië rekende Pantano na een snelle bergetappe in de laatste kilometer af met zijn medevluchter Vegard Stake Laengen. De 29-jarige Colombiaan en de Noor waren de enige twee renners die waren overgebleven uit een kopgroep van twaalf die al aan het begin van de 212,9 kilometer lange etappe van Llivia naar Vielha Val d'Aran waren weggereden uit het peloton.

De Sloveen Matej Mohoric eindigde op tien seconden van de winnaar als derde. De renner van Bahrain Merida kwam juichend over de streep omdat hij dacht dat hij gewonnen had.

Alejandro Valverde werd achtste op veertien seconden van Pantano. De eindwinnaar van vorig jaar behoudt de leiding in het klassement, met een voorsprong van zestien tellen op de Colombiaanse nummer twee Egan Bernal.

De renners deden 5 uur en 21 minuten over de pittige etappe, waarmee ze ruim een halfuur sneller waren dan het snelste schema.

Zaterdag staat er een rit met drie cols van de tweede categorie op het programma, al ligt de top van de laatste klim al op bijna zeventig kilometer van de finish in Torrefarrera. Zondag is de traditionele slotrit in Barcelona met acht keer de beklimming van de Montjuïc.

Jetse Bol

Tussen de besneeuwde toppen in de Pyreneeën trokken twaalf renners vrijdag al vroeg ten aanval, onder wie de Nederlander Jetse Bol van het Colombiaanse Manzana Postobon. Het dozijn kreeg een voorsprong van een minuut of drie.

Pas op de laatste klim - de tunnel van Vielha met de top op zeventien kilometer van de streep - kwam er wat vuurwerk. Laengen, de Noor die op ruim zeven minuten de best geklasseerde vluchter was in de algemene rangschikking, reed weg bij zijn medekoplopers en hij kreeg Pantano met zich mee.

Dat duo begon met een voordelige marge van een halve minuut op het peloton aan de afsluitende afdaling en Pantano toonde zich in de straten van Vielha Val d'Aran de slimste en de sterkste. De renner van Trek-Segafredo, die in 2016 een Touretappe won, boekte zijn eerste zege van het seizoen.

Steven Kruijswijk probeerde op de slotklim nog weg te rijden bij het peloton, maar de Nederlander kreeg niet veel ruimte. Hij zakte in het klassement van de tiende naar de elfde plek.