Valverde herovert leiderstrui na tweede ritzege in Ronde van Catalonië

Valverde, die dinsdag de tweede etappe won en de leiding in het algemeen klassement nam, liet in een sprint bergop de Colombiaan Egan Bernal ruim achter zich. Nairo Quintana eindigde op zes seconden van zijn ploeggenoot als derde.

In het algemeen klassement neemt Valverde de leiding weer over van Thomas De Gendt, die woensdag een dubbelslag sloeg in de koninginnenrit. Hij heeft daarin negentien seconden voorsprong op Bernal.

Quintana bezet op 26 tellen van Valverde de derde plek en Steven Kruijswijk is op de tiende plaats de beste Nederlander. Hij heeft bijna anderhalve minuut achterstand.

Skioord

Het peloton legde in de vierde rit 170,8 kilometer van Llanars naar het skioord La Molina af. Onderweg kwamen de renners een beklimming van de buitencategorie en één van de eerste categorie tegen. De finish lag op een 11,4 kilometer lange klim van de eerste categorie met een stijgingspercentage van 4,4.

Na diverse ontsnappingspogingen slaagden Jhonatan Narvaez en Toms Skujins er als eerste renners om een gaatje te slaan met het peloton. Vervolgens sprong Esteban Chaves weg uit een achtervolgende groep en voegde zich al snel bij de kopgroep.

Narvaez en Skujins konden het tempo van Chaves niet volgen, waarna de Colombiaan aan een lange solo begon. De renner van Mitchelton-Scott nam een voorsprong van bijna twee minuten en kwam als eerste boven op zowel de Port d'El Jou en de Col de la Creueta.

De Gendt

Op de voorlaatste klim moest De Gendt al snel lossen uit het uitgedunde peloton, dat het verschil met Chaves steeds verder verkleinde. Met nog zo'n 30 kilometer voor de boeg werd de eenzame vluchter bijgehaald door de groep met favorieten.

Op de slotklim sprong Valverde weg en kreeg hij Bernal en zijn ploeggenoten Quintana en Marc Soler met zich mee. Soler haakte vrij snel af, waarna Valverde veruit de sterkste was in de sprint bergop.

Vrijdag staat er opnieuw een bergetappe op het programma in Catalonië als het peloton over 212,9 kilometer van Llivia naar Vielha Val d'Aran rijdt. De Spaanse rittenkoers begon maandag en eindigt zondag in Barcelona. Vorig jaar schreef Valverde de wedstrijd die deel uitmaakt van de WorldTour ook al op zijn naam.