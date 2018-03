'Organisator ASO overweegt Froome uit te sluiten van Tour de France'

Dat meldt persbureau Press Association woensdagavond op basis van meerdere bronnen. De ASO ziet het naar verluidt niet zitten om een renner te laten starten die in een later stadium mogelijk alsnog wordt geschorst.

De internationale wielerunie UCI kondigde in december vorig jaar al een onderzoek aan naar Froome, bij wie in september een te hoge hoeveelheid van het middel salbutamol in zijn urine werd gevonden na de achttiende etappe in de Vuelta a España.

Aangezien het onderzoek nog niet is afgerond en Froome niet voorlopig werd geschorst, mag de viervoudig Tourwinnaar gewoon koersen. De 32-jarige Brit deed al mee aan de Ruta del Sol en de Tirreno-Adriatico en is onder meer van plan om op 4 mei aan de start te staan van de Giro d'Italia.

Lappartient

UCI-voorzitter David Lappartient, die dinsdag al vreesde dat het onderzoek naar Froome waarschijnlijk niet is afgerond voor de start van de Ronde van Italië, hoopt niet dat de ASO besluit om de renner van Team Sky uit te sluiten van de Tour.

"Dat is niet de taak van zulke organisaties, maar van de UCI of andere overkoepelende instanties", aldus Lappartient tegen The Telegraph. "We hopen dat het onderzoek naar Froome snel is afgerond en dat hij niet bij voorbaat wordt uitgesloten."

De ASO, die volgens Press Association op basis van de reglementen renners kan uitsluiten met het doel de koers te beschermen, kon het nieuws niet bevestigen. De Tourorganisatie zegt in een korte reactie te hopen dat er snel duidelijkheid is over de zaak-Froome.