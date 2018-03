Italiaanse regio Veneto ontkent afhaken voor organisatie WK wielrennen

Dinsdag werd bekend dat de internationale wielerunie UCI aan Noord-Nederland had gevraagd het evenement in dat jaar naar zich toe te halen.

Groningen en Drenthe wilden zich aanvankelijk kandidaat stellen voor de WK in 2023, maar door het advies van de UCI onderzoeken beide provincies nu de mogelijkheid om het mondiale toernooi drie jaar eerder te organiseren.

De Italiaanse organisatie is verbaasd over de berichten. "Ons comité heeft zich absoluut niet teruggetrokken. We zijn met volle overtuiging bezig het project tot een succes te maken en gaan er nog steeds van uit dat we voldoende op schema liggen om de deadline te halen en aan alle voorwaarden te voldoen."

Serieuze kandidaat

De WK van 2020 was nog niet officieel toegewezen aan Veneto, maar de Noord-Italiaanse regio gold lange tijd wel als de meest serieuze kandidaat. De wereldkampioenschappen zouden moeten starten op het San Marcoplein in Venetië en finishen met enkele lokale omlopen in Vicenza.

De WK werd zeven keer eerder in Nederland georganiseerd. Apeldoorn (1925), Valkenburg (1938, 1948, 1979, 1998 en 2012) en Heerlen (1967) traden op als gastheer.

De UCI besluit in de tweede helft van dit jaar of Groningen en Drenthe de organisatie op zich kunnen nemen.