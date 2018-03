De Gendt soleert naar zege en leiderstrui in derde rit Ronde van Catalonië

De 31-jarige De Gendt reed al aan het begin van de etappe vooraan en wist zijn voorsprong in de slotfase op knappe wijze te verdedigen. De renner van Lotto Soudal won in 2013 en 2016 ook al eens een rit in de Ronde van Catalonië.

Van de achtervolgende ploeg kwam Simon Yates als eerste binnen, net voor onder anderen de Fransman Thibaut Pinot, de Zwitser Mathias Frank en de Colombiaan Nairo Quintana.

De Gendt heeft in het algemeen klassement nu 23 seconden voorsprong op naaste belager Valverde, die dinsdag nog de leiding pakte door de tweede etappe te winnen. De Spanjaard heeft in de algemene rangschikking zes seconden voorsprong op Daryl Impey en Simon Yates.

Steven Kruijswijk kwam als 26e over de streep en mocht zich daarmee de beste Nederlander van de derde etappe noemen. De renner van Lotto-Jumbo bezet de 36e positie in het algemeen klassement.

Ingekort

De derde rit van woensdag zou eigenlijk op ruim twee kilometer hoogte finishen in Vallter 2000, maar door de weeromstandigheden en mogelijk lawinegevaar werd de rit met ruim veertig kilometer ingekort.

Robert Gesink verscheen woensdag niet meer aan de start voor de derde etappe. De renner van Lotto-Jumbo liep dinsdag een knieblessure op en moest de koers verlaten.

De Gendt, Lluis Mas en Clement Chevrier maakte van het relatief vlakke begin gebruik om te ontsnappen. Het drietal kreeg niet lang daarna gezelschap van Pablo Torres en Mikel Bizkarra, waarna het vijftal een voorsprong van enkele minuten koesterde.

Quintana

Na zo'n 100 kilometer op de Coll de Bracons liet De Gendt al Chevrier en Torres achter zich en zo'n 20 kilometer voor de finish op de Port de Callabos schudde de Belg ook Mas en Bizkarra van zich af.

In het peloton ging het tempo omhoog en met nog 10 kilometer te gaan wisten Quintana, Adam Yates, Frank en Pinot zich los te rukken in de jacht op De Gendt.

Zijn voorsprong in het oplopende laatste stuk slonk weliswaar van 53 seconden naar een halve minuut op enkele kilometers van de finish, maar de achtervolgende groep kwam tijd tekort om in de buurt te komen van De Gendt, die met zo'n twintig seconden voorsprong zegevierde. Adam Yates kwam in de slotfase nog ten val, waardoor hij de koers moest verlaten.

Donderdag in de vierde etappe staat de renners opnieuw een bergetappe te wachten met een rit van Llanars naar La Molina over 170,8 kilometer. De Spaanse rittenkoers begon maandag en eindigt zondag in Barcelona.