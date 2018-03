Quick-Step-renner Vakoc verlaat twee maanden na aanrijding ziekenhuis

Vakoc werd samen met ploeggenoot Laurens De Plus aangereden door een vrachtwagen tijdens een trainingskamp in Zuid-Afrika. De Belg kwam er met schaafwonden en kneuzingen van de longen en nieren relatief goed vanaf.

Vakoc verbleef tien dagen in het ziekenhuis in Nelspruit, voordat hij kon worden overgebracht naar een hospitaal in Praag. Sinds woensdag is de 25-jarige renner weer thuis.

"Ik kan niet uitleggen hoe geweldig het is om weer thuis te zijn", zegt Vakoc op de website van Quick-Step. "Natuurlijk is het zwaar om zo lang uitgeschakeld te zijn."

Vakoc kan thuis het laatste deel van zijn revalidatietraject volbrengen. "Het enige dat ik wil is fietsen en ik voel me gelukkig omdat ik weet dat ik straks terug zal zijn."

"Het zal nog wel enkele maanden duren voordat ik weer een wedstrijd rijd. Maar ik ben erg gemotiveerd en het geeft me een goed gevoel dat ik in handen ben van het team en mijn familie", zegt de Tsjech.

Pedalen

Liggend op de grond heeft Vakoc al een eerste training afgewerkt. "Vandaag heb ik voor het eerst weer de pedalen rond getrapt op een fiets die ik thuis aan het plafond had hangen. Ik ben blij dat ik mijn benen weer mag bewegen."

Vakoc boekte in 2016 het grootste succes in zijn carrière met een zege in de Brabantse Pijl. In diezelfde koers werd hij vorig jaar tweede.