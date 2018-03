Quick-Step-renner Vakoc verlaat twee maanden na aanrijding ziekenhuis

De Tsjech van Quick-Step Floors werd eind januari samen met zijn Belgische ploeggenoot Laurens De Plus aangereden door een vrachtwagen.

Vakoc liep daarbij enkele gebroken ruggenwervels op. Na een operatie volgde een lange rustperiode. Hij begon een week geleden in zijn vaderland aan zijn revalidatie.

"Ik kan niet vertellen hoe fijn het is om weer thuis te zijn nadat ik eerst in Zuid-Afrika en daarna nog in Praag in het ziekenhuis heb gelegen. Het was soms moeilijk, maar nu ben ik gelukkig met het vooruitzicht weer terug te keren in het peloton'', aldus Vakoc.

Geduld

De talentvolle renner moet nog wel geduld hebben. De ploeg spreekt de hoop uit dat hij voor het einde van dit seizoen zijn rentree maakt.

Vakoc boekte in 2016 het grootste succes in zijn carrière met een zege in de Brabantse Pijl. In diezelfde koers werd hij vorig jaar tweede.

De Plus hield aan het incident breukjes over in de heup en bekken. Hij verwacht in mei zijn comeback te maken.