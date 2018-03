Gesink geeft met knieproblemen op in Ronde van Catalonië

Gesink kneep met nog ruim vijftig kilometer te gaan in de remmen in de rit van Mataro naar Valls. Volgens zijn ploeg Lotto-Jumbo heeft de klimmer knieproblemen.

De Varssevelder eindigde maandag in de eerste etappe van de zevendaagse WorldTour-koers als 120e, in dezelfde tijd als winnaar Alvaro Hodeg. Hij hoopte in Catalonië mee te doen om een ritzege. Lotto-Jumbo speelt Steven Kruijswijk en George Bennett uit voor het klassement.

Gesink werd eerder dit jaar tiende in het eindklassement van de Tour Down Under. Hij maakte in Australië zijn rentree nadat hij een halfjaar niet had gekoerst na een harde valpartij in de Tour de France van vorig jaar, waarbij hij een breuk in zijn wervelkolom opliep. In Parijs-Nice eindigde Gesink eerder deze maand als 38e in de algemene rangschikking.

Gesink richt zich dit jaar op dagsucces in de Giro d'Italia van mei en de Tour de France van juli.