UCI-voorzitter vreest dat dopingzaak Froome niet afgerond is voor Giro

"Ik hoop dat er zo snel mogelijk een uitspraak komt in de zaak, maar om eerlijk te zijn weet ik niet wanneer het klaar zal zijn", zegt Lappartient dinsdag in tegen La Gazzetta dello Sport. "Ik heb gezegd dat ik hoop dat er voor de Giro een einde aan de zaak komt, maar ik weet niet of dat mogelijk is. Ik denk eigenlijk niet dat dat gaat gebeuren."

In december werd bekend dat Froome vorig jaar in de door hem gewonnen Vuelta a España positief testte op salbutamol, een geneesmiddel tegen astma. De 32-jarige Brit heeft toestemming om salbutamol te gebruiken, maar volgens de UCI was de hoeveelheid die werd aangetroffen in zijn urine veel hoger dan is toegestaan.

Zolang het onderzoek loopt, mag Froome gewoon koersen en de viervoudig winnaar van de Tour de France startte dit jaar dan ook al in de Ruta del Sol en Tirreno-Adriatico.

Advocaten

Lappartient vertelde eerder dat hij liever had gezien dat de kopman van Team Sky pas weer wedstrijden zou rijden als zijn dopingzaak zou zijn afgerond.

"We zijn druk bezig om zo snel mogelijk duidelijkheid te kunnen verschaffen, want dat is het beste voor de renner, het team, de koersorganisaties en de UCI", stelt de Franse voorzitter dinsdag.

"Maar er zitten een flink aantal technische aspecten aan deze zaak. Ik begrijp dat de fans uitsluitsel willen, maar we hebben procedures bij de UCI en die moeten we volgen voor de geloofwaardigheid van de sport."

"Zowel wij als het kamp-Froome heeft goede advocaten en deze zaak is een stuk gecompliceerder dan normaal, dus het kost tijd."

De Ronde van Italië, met Tom Dumoulin als titelverdediger, start dit jaar op 4 mei in Israël. Froome hoopt voor het eerst in zijn carrière de Giro te winnen. Daarna wil hij in juli zijn vijfde Tourzege veroveren.