UCI vraagt Groningen en Drenthe voor WK wielrennen 2020

De twee noordelijke provincies wilden zich kandidaat stellen voor de WK in 2023, maar kregen onlangs van de internationale wielerbond UCI het verzoek om al drie jaar eerder als gastheer te fungeren, meldt Dagblad van het Noorden dinsdag.

"We hadden alle tijd voor onze onderzoeken, omdat we met 2023 bezig waren. Tot het verzoek van de UCI kwam'', zegt oud-schaatsster Renate Groenewold, hoofd van de stichting die het WK naar Noord-Nederland wil halen.

"Alles is in een stroomversnelling geraakt. We onderzoeken nu of er politiek draagvlak is en het financieel haalbaar is.''

Volgens Groenewold is er ruim 15 miljoen euro nodig om de mondiale wielerkampioenschappen te kunnen organiseren in de provincies Groningen en Drenthe. De stichting hoopt op een garantstelling van 10 miljoen euro van de provincies.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) moet 2,5 miljoen euro voor zijn rekening nemen. De overige 3 miljoen moet van het lokale bedrijfsleven komen.

Enorme kans

De UCI besluit in de tweede helft van dit jaar of de noordelijke provincies de organisatie op zich kunnen nemen. De 41-jarige Groenewold heeft een positief gevoel.

"Ik zie dit als een enorme kans en voel me ook gevleid dat we door de UCI zijn gevraagd. Dat is een teken dat we hier in Nederland op fietsgebied voorlopen op de rest van de wereld."

"Ik heb vier jaar geleden 'ja' gezegd tegen dit project omdat ik erin geloof", zegt Groenewold. "Je hebt grote sportevenementen nodig om de bevolking in beweging te krijgen en zo'n WK kan enorm veel teweeg brengen in het Noorden."

Een woordvoerster namens de provincie Drenthe zegt dat onderzocht wordt of het realistisch is om op korte termijn de WK-organisatie van de grond te tillen. Daarvoor verwacht de provincie nog enkele weken nodig te hebben. De stad en de provincie Groningen en de gemeenten Assen en Emmen zijn eveneens bij het project betrokken.

Venetië

De WK van 2020 was nog niet officieel toegewezen aan Veneto, maar de Noord-Italiaanse regio was lange tijd wel de meest serieuze kandidaat. Het WK zou moeten starten op het San Marcoplein in Venetië en finishen met enkele lokale omlopen in Vicenza.

Omdat Venetië de laatste jaren wordt overspoeld door een grote stroom toeristen, zijn de inwoners van de Italiaanse kustplaats niet blij met een groot evenement dat nog meer bezoekers aantrekt.

De WK wielrennen werden zeven keer eerder in Nederland georganiseerd. Apeldoorn (1925), Valkenburg (1938, 1948, 1979, 1998 en 2012) en Heerlen (1967) traden op als gastheer.

Komend najaar zijn de WK in het Oostenrijkse Innsbrück, in 2019 vindt het evenement plaats in het Britse Harrogate.