'Groningen en Drenthe onderzoeken kans WK wielrennen 2020 te organiseren'

De twee noordelijke provincies wilden zich kandidaat stellen voor de WK in 2023, maar kregen onlangs van wielerbond UCI het verzoek om al drie jaar eerder als gastheer te fungeren, meldt Dagblad van het Noorden.

"Sinds het officiële verzoek van de UCI om het wereldkampioenschap in Noord-Nederland met drie jaar te vervroegen, is achter de schermen in allerijl een onderzoek gestart naar de haalbaarheid van het plan, zowel qua tijd als qua financiën", schrijft de regionale krant.

"De provincies Drenthe en Groningen en Stichting Cycling Championships Northern Netherlands brengen begin april de resultaten daarvan naar buiten."

Financiële steun

De stichting hoopt op financiële steun van de overheid. "Duidelijk is dat er in de totale begroting van 15 à 16 miljoen euro een garantstelling van 10 miljoen euro van de provincies wordt verwacht", schrijft Dagblad van het Noorden.

"Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) zou 2,5 miljoen euro voor zijn rekening moeten nemen. De hoop is erop gevestigd dat het bedrijfsleven de resterende 3 miljoen euro bijpast."

Venetië

De WK van 2020 was nog niet officieel toegewezen aan Veneto, maar de Noord-Italiaanse regio was lange tijd wel de meest serieuze kandidaat. Het WK zou moeten starten op het San Marcoplein in Venetië en finishen met enkele lokale omlopen in Vicenzo.

Omdat Venetië de laatste jaren wordt overspoeld door een grote stroom toeristen, zijn de inwoners van de Italiaanse kustplaats niet blij met een groot evenement dat nog meer bezoekers aantrekt.

De WK wielrennen werden zeven keer eerder in Nederland georganiseerd. Apeldoorn (1925), Valkenburg (1938, 1948, 1979, 1998 en 2012) en Heerlen (1967) traden op als gastheer.

Komend najaar zijn de WK in het Oostenrijkse Innsbrück, in 2019 vindt het evenement plaats in het Britse Harrogate.