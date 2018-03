Colombiaan Hodeg oppermachtig in sprint openingsrit Catalonië

Voor de 21-jarige sprinter is het zijn tweede zege in enkele dagen tijd. Hodeg was vrijdag nog de sterkste in de Handzame Classic, een eendagskoers in België.

Hodeg had de winst grotendeels te danken aan de uitstekende leadout van zijn teamgenoten Bob Jungels en Michael Mörköv. Die zetten hem goed af, waarna de neoprof met grote voorsprong over de meet kwam.

Achter Hodeg eindigde de Ier Sam Bennett als tweede, terwijl diens ploeggenoot bij Bora-hansgrohe Jay McCarthy uit Australië als derde over de streep in Calella reed. Mörköv werd vierde.

Ontsnapping

De rit werd gekleurd door een ontsnapping van zes renners, onder wie de ervaren rotten Andriy Grivko (Astana) en Markel Irizar (Trek-Segafredo). Zij werden ingerekend op de enige klim van de dag, waarvan de top op zo'n 20 kilometer van de meet lag. De sprintersploegen hielden de meute vervolgens bijeen, waarna Hodeg oppermachtig was.

"Dit is geweldig, deze zege zo kort na mijn eerste succes", reageerde Hadeg. "Ik moet vooral mijn ploeggenoten bedanken dat ze mij in de gelegenheid hebben gesteld hier toe te slaan. Ik werd perfect gelanceerd en hoefde het slechts af te maken."

De koers gaat dinsdag verder met een rit over 173 kilometer van Mataro naar Valls. Alejandro Valverde is de titelverdediger. Ook de Nederlandse klimmers Steven Kruijswijk en Robert Gesink doen mee.