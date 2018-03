Greipel mist rest van voorjaar na operatie voor sleutelbeenbreuk

De 35-jarige Greipel liep de breuk zaterdag op tijdens Milaan-San Remo. Hij ging in de finale van het eerste 'monument' van het wielerjaar hard onderuit in de afdaling van de Poggio.

"Ik voelde direct dat mijn sleutelbeen gebroken was", zegt de sprinter maandag op de site van zijn ploeg Lotto Soudal. "Scans in het ziekenhuis van Nice bevestigden dat zaterdagnacht."

Greipel ging zondag al onder het mes in het Belgische Herentals. De breuk is gerepareerd met een plaatje en tien schroeven.

"De dokter zei dat het een lastige maar succesvolle operatie was. Mijn sleutelbeen was in verschillende stukjes gebroken", zegt de elfvoudig ritwinnaar in de Tour de France. "Maar ik kon maandagochtend alweer naar huis. Hopelijk kan ik over een week weer beginnen met fietsen op de rollers."

Rusten

Greipel zal de komende weken grote koersen als de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix moeten missen.

"Na mijn val hoopte ik nog even op een wonder zodat ik kon starten in de klassiekers, maar die hoop vervloog snel. Zonde, want ik was nog nooit in zo'n goede conditie voor de klassiekers."

"Nu zullen de komende weken in het teken staan van rusten en revalideren. Jammer genoeg hoort dat ook bij het leven van een wielrenner."

Greipel eindigde vorig jaar als zevende in Parijs-Roubaix. In 2015 zette hij met een vijftiende plaats zijn beste resultaat neer in de Ronde van Vlaanderen.