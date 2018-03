Niewiadoma klopt wereldkampioene Blaak en Vos in Trofeo Binda

De Italiaanse eendagskoers werd in de regen verreden op een zwaar parcours. Niewiadoma, die rijdt voor de ploeg Canyon-SRAM Racing, kwam alleen aan in Cittiglio.

Op iets meer dan twintig seconden won wereldkampioene Blaak de sprint van een eerste achtervolgende groep voor haar landgenote Vos.

Anna van der Breggen, die na twee wedstrijden de leiding had in de WorldTour, ontbrak in Cittiglio. De 23-jarige Niewiadoma neemt de leiding in het klassement over.

Klassement

Met haar zege verdient Niewiadoma tweehonderd punten, waardoor ze op een totaal komt van 350. Van der Breggen verzamelde dit seizoen tot nu toe 205 punten.

De eerste twee WorldTour-koersen dit jaar leverden een Nederlandse overwinning op. Van der Breggen won op 3 maart de Strade Bianche, een week later kwam Amy Pieters in de Ronde van Drenthe als eerste over de streep.

De volgende koers staat al over vier dagen op het programma. De vrouwen rijden donderdag in de Driedaagse De Panne-Koksijde.