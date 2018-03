Sagan blij dat dappere Nibali Milaan-San Remo wint

"Ik ben erg blij voor Vincenzo, want hij was de enige die vandaag ballen toonde", zegt Sagan tegen Cyclingnews. "Hij was dapper en heeft een mooie overwinning geboekt."

Nibali plaatste zijn beslissende aanval op de Poggio, de laatste klim van de 291 kilometer lange klassieker. De Tourwinnaar van 2014 hield op de Via Roma in San Remo het jagende peloton nipt achter zich.

"Ik wil Vincenzo feliciteren", zei Sagan, die bij Liquigas tussen 2010 en 2012 nog ploeggenoot was van Nibali. "Deze zege is goed voor Italië en het wielrennen in zijn geheel."

Initiatief

De Slowaak had vooraf nog te kennen gegeven dat hij baalde van de manier waarop hij vorig jaar geklopt werd in de 'Primavera'. Hij viel toen zelf aan op de Poggio. Michal Kwiatkowski volgde in zijn wiel, verzuimde kopwerk te doen en klopte hem in de sprint.

Zaterdag weigerde Sagan te veel initiatief te nemen. "Op de Poggio wilde ik niet achtervolgen. Na de afdaling hadden we een klein gat, ik wilde kijken of iemand hem wilde achterhalen."

Sagan voelde zich sterk genoeg om te kunnen winnen, maar wilde andere renners in het peloton niet in de kaart spelen. "Ik wist dat ik bij Nibali had kunnen komen als ik solo was gegaan. Maar iedereen keek naar mij."

"Ik zei tegen mezelf: Oké Vincenzo wint, of we halen hem in en gaan sprinten met het peloton. We kregen hem niet te pakken en dat is oké."