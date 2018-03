Cavendish houdt opnieuw gebroken rib over aan zware val

De Brit van Dimension-Data smakte niet voor het eerst dit seizoen hard tegen het asfalt toen hij met nog zo'n tien kilometer te gaan in volle vaart in aanraking kwam met een obstakel op een vluchtheuvel.

Cavendish' ploeg meldt zaterdagavond dat de sprinter een gebroken rib, schade aan zijn enkelbanden en wat blauwe plekken en schaafwonden heeft overgehouden aan de crash, die er op het eerst oog ernstig uitzag.

"Gelukkig heeft hij geen serieuze blessures opgelopen. We willen iedereen bedanken die heeft meegeleefd. We houden jullie op de hoogte", aldus Dimension Data in een verklaring. Het is nog niet bekend hoe lang Cavendish uit de roulatie is.

Het was al de derde keer in het nog prille wielerseizoen dat de 32-jarige Cavendish hard onderuit ging. Eerder viel hij in de eerste etappe van de Ronde van Abu Dhabi en tijdens de ploegentijdrit in Tirreno-Adriatico.

Bij zijn val in de Tirreno brak de dertigvoudig winnaar van een Touretappe al een rib aan dezelfde kant. Van die blessure had hij nog last toen hij van start ging in Milaan-San Remo.

Greipel

Eerder tijdens Milaan-San Remo ging topsprinter André Greipel al onderuit. Zijn ploeg Lotto Soudal vreest dat de Duitser een sleutelbeen heeft gebroken.

Greipel ging samen met ploeggenoot Jasper De Buyst onderuit in de afdaling van de Poggio in de finale van de klassieker, nadat hij na 130 kilometer ook al ten val was gekomen in de bevoorrading.

"Tot tien kilometer voor de meet maakten Jasper De Buyst, Jens Debusschere en André Greipel nog deel uit van de eerste groep", keek een ontgoochelde teammanager Marc Sergeant terug. "Jasper en André kwamen ten val in de afdaling van de Poggio. Keukeleire vlak voor de Poggio. Iedereen was sterk, maar we hadden het geluk niet aan onze kant."

De 109e editie van Milaan-San Remo werd gewonnen door Vincenzo Nibali. De 'Haai van Messina' ging in de slotfase op de vlucht en hield stand tegen het jagende peloton. Caleb Ewan (tweede) en Arnaud Démare (derde) kwamen vlak na Nibali over de streep.

Het was de eerste keer dat Nibali Milaan-San Remo op zijn naam schreef en de derde keer dat hij een 'monument' won. In 2015 en vorig jaar triomfeerde hij in de Ronde van Lombardije.