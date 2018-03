Dolblije Nibali stelt dat regen in zijn voordeel was in Milaan-San Remo

De 33-jarige Nibali won onder meer alle grote rondes en triomfeerde vorig jaar voor de tweede keer in zijn loopbaan in de Ronde van Lombardije, maar in 'La Primavera' was hij nog nooit de beste. "Ik weet daarom ook niet of dit de mooiste zege van mijn loopbaan is."

De omstandigheden waren in zijn voordeel, stelde Nibali. "Het was één en al regen en ik voelde me goed. Dat gevoel werd in de laatste vijftien kilometer alleen maar beter."

De ervaren coureur van Bahrain-Merida versnelde op de Poggio, de laatste klim van de liefst 294 kilometer lange koers. Hij sloeg direct een gat van zo'n vijftien seconden en hield de sprintende meute achter zich.

Verrast

"Toen mijn ploegleider me op de hoogste stelde van mijn voorsprong, was ik verrast. Het enige wat ik dacht was: blijf gas geven", zei Nibali direct na afloop. "Dit is een fantastische dag voor me."

In de laatste honderden meters leek het peloton nog dichtbij te komen. "Maar ik zag dat ze me niet meer konden inhalen. Ik heb dit mede te danken aan het team, dat we me heel goed uit de wind heeft gehouden. Dit is geweldig."

Achter Nibali won de Australiër Caleb Ewan de sprint van het peloton. De Fransman Arnaud Démare snelde naar de derde plaats. De Nederlandse sprinter Danny van Poppel (Lotto-Jumbo) haakte op de Poggio af en kon zich niet mengen in de strijd om de ereplaatsen.