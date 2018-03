Nibali bekroont knappe solo met eerste overwinning in Milaan-San Remo

De 33-jarige Nibali reed op zeven kilometer van de finish weg op de Poggio en werd niet meer achterhaald door de concurrentie. Hij is de eerste Italiaan sinds Filippo Pozzato in 2006 die 'La Primavera' wint.

Het is de eerste keer dat Nibali Milaan-San Remo op zijn naam schrijft en de derde keer dat hij een 'monument' wint. In 2015 en vorig jaar triomfeerde de 'Haai van Messina' in de Ronde van Lombardije.

Vlak achter Nibali won Caleb Ewan de sprint van het peloton. De Australiër hield Arnaud Démare, die in 2015 de sterkste was in Milaan-San Remo, achter zich.

Alexander Kristoff, eveneens oud-winnaar, kwam als vierde over de streep. Peter Sagan, die vorig jaar tweede werd achter Michal Kwiatkowski, moest ditmaal genoegen nemen met de zesde plek. Beste Nederlander was Jos van Emden, die als 24e de finish passeerde.

Net voor de Poggio, de laatste col van de wedstrijd, kwam Mark Cavendish keihard ten val. De Brit, die Milaan-San Remo in 2009 won, botste op een paaltje en werd gelanceerd. Het was voor Cavendish al zijn derde zware valpartij in twee maanden tijd.

Lange aanloop

Milaan-San Remo, met 294 kilometer de langste wielerklassieker op de kalender, kende zoals vaker een zeer lange aanloop, waarna de koers pas echt losbarstte op de colletjes in de laatste vijftig kilometer. De renners werden de eerste uren geteisterd door regen.

Al vroeg in de wedstrijd reden negen renners, onder wie Dennis van Winden, weg uit het peloton. Naast de Nederlander van de procontinentale ploeg Israel Cycling Academy kozen de Italianen Matteo Bono, Mirco Maestri, Lorenzo Rota en Jacopo Mosca, de Israëliër Guy Sagiv, de Rus Evgeny Kobernyak en de Japanner Sho Hatsuyama de aanval.

De vluchters reden lange tijd aan kop en bouwden een maximale voorsprong van ruim zeven minuten op, maar ze hadden nooit kans op succes. Met nog vijftig kilometer voor de boeg doemden de Capo Mele, de Capo Cerve en de Capoe Berta op en liep hun voorsprong snel terug.

Op de Capo Berta spatte de kopgroep uiteen en bleven Van Winden, Bono, Maestri en Rota vooraan over. Vlak voor de Cipressa, een klim van 5,65 kilometer met de top op 21 kilometer van de streep, werd ook dit kwartet ingerekend.

Cipressa

Op de Cipressa liet onder meer Team Sky zich zien en werd het peloton steeds verder uitgedund. Onder anderen Marcel Kittel moest al vroeg lossen, maar de andere topsprinters konden het tempo wel volgen.

Vlak nadat Cavendish in de slotkilometers zwaar ten val kwam, ontbrandde de koers. Op de Poggio, een 3,7 kilometer lang klimmetje met de top op 5,4 kilometer van de finish, gingen Marcus Burghardt en Jempy Drucker als eerste renners in de aanval. Vervolgens sprong Nibali weg uit het peloton en begon hij aan zijn solo.

De Italiaan van Bahrain-Merida sloeg al snel een gaatje en begon met een voorsprong van tien seconden aan de afdaling van de Poggio. De concurrentie probeerde het gat nog te dichten, maar Nibali bleef het aanstormende peloton net voor.

