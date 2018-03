Trek zonder Degenkolb in Milaan-San Remo, Cavendish start ondanks ribbreuk

Degenkolb heeft nog te veel last van de bronchitis die hem vorige week tot opgave dwong in Parijs-Nice.

"Met een zwaar gemoed meld ik me af voor Milaan-San Remo", aldus de sprinter. "Het is de afgelopen dagen wel beter gegaan, maar ik ben te ziek om te starten. Ik zal wel de training op de fiets snel hervatten, dus ik maak me geen zorgen over deelname aan de overige voorjaarsklassiekers."

Trek laat ook de Italiaanse sprinter Giacomo Nizzolo thuis, die met een knieblessure uitviel in Tirreno-Adriatico. Van Poppel en de Amerikaan Kiel Reijen zijn de vervangers voor Degenkolb en Nizzolo.

Onder anderen Tom Dumoulin gaat ook van start in Milaan-San Remo. De winnaar van de Giro d'Italia ging onderuit in de Tirreno, maar is voldoende hersteld.

Cavendish

Ook Cavendish staat zaterdag ondanks een gebroken rib aan de start. Tom-Jelte Slagter is wel uit de ploeg van Dimension Data gelaten voor de voorjaarsklassieker wegens een luchtweginfectie.

Cavendish kwam vorige week ten val in de ploegentijdrit van de Tirreno-Adriatico en liep daarbij een breuk op in een rib. De Britse sprinter maakte de Tirreno niet af, maar heeft wel getraind voor Milaan-San Remo.

"Ik ben niet in mijn beste conditie, dus winnen zal moeilijk worden. Maar ik heb ondanks de pijn genoeg kunnen trainen en hoop in de koers van betekenis te zijn voor de ploeg", zei de winnaar van dertig Touretappes.

De 109e editie van Milaan-San Remo telt 291 kilometer. Met de Cipressa en de Poggia moeten de renners traditiegetrouw twee klimmetjes trotseren in de absolute finale.