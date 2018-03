Nederlander Jakobsen (21) boekt in Nokere Koerse eerste profzege

De 21-jarige renner van Quick-Step Floors was na 191,1 kilometer van Deinze naar Kruishoutem verreweg de snelste in de sprint van een omvangrijke kopgroep.

De Belg Amaury Capiot van Sport Vlaanderen-Baloise kwam als tweede over de meet en de Fransman Hugo Hofstetter (Cofidis) werd derde.

De Belgische wereldkampioen veldrijden Wout van Aert trok in de slotkilometers zo hard door dat het peloton in stukken brak en het niet tot een massaspurt kwam. Van Aert was echter niet opgewassen tegen de snelle mannen die wel voorin bleven.

Jakobsen spurtte met ogenschijnlijk gemak naar de zege. Hij is de opvolger van topsprinter Nacer Bouhanni van Cofidis, die de Vlaamse koers vorig jaar won. In 2016 greep Dylan Groenewegen er net naast de zege.

Ongeloof

Jakobsen, eerstejaars beroepsrenner, reageerde tegenover Sporza vol ongeloof op zijn overwinning. "Mijn eerste profzege is meteen een hele mooie. Op vijf kilometer voor het einde kreeg van ik te horen dat ze voor mij zouden rijden", zei hij.

"Ik mocht het proberen en heb nog gewonnen ook. Daarom wil graag iedereen bedanken die me geholpen heeft in mijn jonge carrière. Zonder hen stond ik hier niet."

De wedstrijdorganisatie had het parcours van Nokere Koerse aangepast. De koers was korter en er zaten meer kasseistroken in. Het leidde tot een boeiende finale met een hoofdrol voor Van Aert, die indruk maakte met zijn beulswerk.