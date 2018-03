Sagan wil Milaan-San Remo niet winnen op manier van Kwiatkowski

"Ik kies ervoor om onderweg een show op te voeren voor de mensen", zegt Sagan tegen Cyclingnews. "Als ik Milaan-San Remo zaterdag zou winnen op de manier van Kwiatkowski, dan ben ik niet blij. Op zo'n zege kan ik niet trots zijn."

Sagan ging vorig jaar op de beklimming van de Poggio in de aanval en alleen Kwiatwkowski en Julian Alaphilippe konden de Slowaak volgen. In de laatste kilometers deed Kwiatkowski geen kopwerk om zijn krachten te sparen voor de sprint waarin hij net te snel voor zijn medevluchters.

"Ik was toen veel te genereus vorig jaar", zegt Sagan, die de 'Primavera' nooit won. "Maar zo ben ik nu eenmaal."

Toch is de 28-jarige renner van Bora-Hansgrohe niet teleurgesteld in de één jaar jongere Kwiatkowski. "Iedereen heeft een andere persoonlijkheid. Daarom is het leven ook zo mooi, ieder mens is anders. Ik maak er graag een mooie show van voor de mensen en zie wel hoe het afloopt. Het maakt niet uit of je wint of verliest."

Kwiatkowski

Kwiatkowski reageerde al op de kritiek van Sagan, die de voorbije dagen met drie tweede plaatsen net naast de ritwinst in de Tirreno-Adriatico. Kwiatkowski schreef zonder een etappe te winnen het eindklassement van de Italiaanse rittenkoers op zijn naam.

"Hoe zal ik reageren? In 2016 viel ik aan op de Poggio", kijkt de wereldkampioen van 2014 terug. "Niemand heeft toen geklaagd nadat complete teams de achtervolging inzetten. Toch begrijp ik hem wel. Ik weet net als hij hoe het is om in de regenboogtrui te koersen. Het hoort erbij dat er dan meer op je gelet wordt."

Spijt heeft Kwiatkowski niet van zijn afwachtende manier van koersen in de 'Primavera'. "Soms win je een race niet omdat je de sterkste bent, maar omdat je de slimste bent", aldus de renner van Sky.

De 109e editie van Milaan-San Remo en telt zaterdag 291 kilometer. Met de Cipressa en de Poggio moeten de renners twee pittige beklimmingen trotseren in de laatste 25 kilometer.