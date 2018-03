Van Emden: 'Nu op waarde geklopt door Dennis in tijdrit Tirreno'

De 33-jarige Van Emden gaf op de streep vier seconden toe op de Australiër Dennis en moest zodoende opnieuw genoegen nemen met de tweede plek in de afsluitende chronorace door San Benedetto del Tronto.

"Vorig jaar stootte hij mij van de hotseat en was het de grootste teleurstelling in mijn carrière tot nu toe. Nu startte ik na hem en heeft hij me op waarde geklopt", toont de Zuid-Hollander zich een waardig verliezer op de site van Lotto-Jumbo.

In tegenstelling tot vorig jaar zat de Nederlandse uitdager dinsdag al vroeg in zijn tijdrit boven de tijd van Dennis. Volgens Van Emden had dat ook te maken met de naweeën van de zware etappe van een dag eerder.

"Dat was niet optimaal", vertelt de nationaal kampioen van 2010, die met zware benen reed. "Daarom ging ik behouden van start en was er direct een verschil met Dennis, dat daarna gestaag opliep. Op de helft was het twee seconden, op de finish vier."

"Het voelt heel anders. Hij is op deze afstand gewoon de beste, maar ik blijf hem aanvallen", verzekert Van Emden, die opmerkt dat het gat een stuk kleiner is dan de zestien seconden aan het begin van het seizoen in de Ronde van Abu Dhabi.

Humor

Na zijn "grootste teleurstelling" in de editie van 2017 kon Van Emden het niet laten om via sociale media op gekscherende wijze zijn ongenoegen over zijn nederlaag uit te spreken: "Ik vind je niet meer aardig, Rohan Dennis", schreef hij destijds met een knipoog op Twitter.

Daar kwam hij dinsdag nog eens op terug. "Ik vind je nog steeds niet aardig", grapt Van Emden, die zijn gevoel voor humor duidelijk niet is verloren na de nieuwe domper in de Tirreno.

Achter Dennis (11.14) en Van Emden (11.18) werd de Spanjaard Jonathan Castroviejo derde in een tijd van 11 minuten en 22 seconden. De eindzege in de Tirreno was voor Michal Kwiatkowski. Van Emden eindigde in het klassement als zeventigste.