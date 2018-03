Dennis klopt Van Emden weer in tijdrit Tirreno, eindzege Kwiatkowski

De 27-jarige Dennis raffelde de 10 kilometer in San Benedetto del Tronto af in 11 minuten en 14 seconden, goed voor een gemiddelde snelheid van 53,4 kilometer per uur. De Australiër van BMC verwees Van Emden (11.18) naar de tweede plaats, terwijl de Spanjaard Jonathan Castroviejo (11.22) als derde eindigde.

De top drie van de daguitslag had het voordeel dat ze de chronorace in droog weer konden afwerken, terwijl de klassementsmannen aan het slot van het programma met regen te maken kregen.

Omdat alle toppers van het klassement op een natte weg moesten fietsen, was er een eerlijke strijd om de blauwe leiderstrui. Kwiatkowski verdedigde met succes zijn leidende positie door de beste tijdrit van de klassementsrenners te rijden. Hij eindigde als twaalfde op twintig tellen van Dennis.

De Pool van Team Sky begon de slotdag met een voorsprong van drie seconden op de nummer twee Damiano Caruso en breidde die marge uit naar 24 tellen. Geraint Thomas, een ploegmaat van Kwiatkowski, ging Mikel Landa voorbij in het klassement en eindigde op 32 seconden als derde.

Landa, zaterdag winnaar van de koninginnenrit, zakte achter de Belg Tiesj Benoot en de Brit Adam Yates zelfs naar de zesde plaats in de algemene rangschikking.

Quintana

De 27-jarige Kwiatkowski is de opvolger van Nairo Quintana, die vorig jaar de beste was in Tirreno-Adriatico. Hij won vorige maand ook al twee etappes en het eindklassement in de Ronde van de Algarve.

De wereldkampioen van 2014, die zaterdag voor het tweede jaar op rij Milaan-San Remo hoopt te winnen, greep zondag in de vijfde etappe de macht in de Tirreno door in de lastige rit naar Filottrano achter Yates en Peter Sagan als derde te eindigen en Caruso uit de leiderstrui te rijden.

Kwiatkowski klom naar de derde plaats in de stand van de WorldTour. De Zuid-Afrikaan Daryl Impey leidt nog steeds na zijn winst in de Tour Down Under. Benoot, die zegevierde in de Strade Bianche, staat tweede.

Michal Kwiatkowski

Topfavorieten

Van Emden begon dinsdag als een van de topfavorieten aan de traditionele slottijdrit van de Tirreno. De 33-jarige specialist van Lotto-Jumbo won vorig jaar nog de afsluitende rit tegen de klok in de Ronde van Italië.

Net als vorig jaar moest Van Emden in San Benedetto del Tronto echter zijn meerdere erkennen in Dennis. Vorig jaar was het verschil drie seconden in het voordeel van de Australiër.

Voor Dennis was het zijn tweede zege van het jaar. Hij was eind februari ook de beste in de tijdrit van de Ronde van Abu Dhabi.

Tom Dumoulin was normaal gesproken ook een grote kanshebber geweest voor de ritzege op de slotdag van de Tirreno, maar de wereldkampioen tijdrijden stapte zaterdag in de vierde etappe af na een valpartij.