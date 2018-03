Dumoulin ondanks val in Tirreno fit genoeg voor Milaan-San Remo

De 27-jarige Dumoulin moest afgelopen zaterdag de strijd staken in de Tirreno nadat hij ten val was gekomen in de vierde etappe.

Dumoulin liep daarbij meerdere kneuzingen en schaafwonden op aan zijn hand, arm en been, maar de schade bleef relatief beperkt voor de onfortuinlijke Limburger, die al niet fit aan de Italiaanse rittenkoers was begonnen.

"Tom is zaterdag als een van de helpers in de finale weer in koers", vertelt ploegleider Marc Reef van Sunweb dinsdag. De Duitse formatie begint met de Australiër Michael Matthews, die weer terug is na een valpartij in de Omloop Het Nieuwsblad, als kopman aan het eerste 'monument' van 2018.

Roy Curvers start als wegkapitein bij Sunweb, dat ook met Sam Oomen afreist naar het noorden van Italië. De zevenkoppige equipe wordt gecompleteerd door de Belg Edward Theuns en de Duitsers Nikias Arndt en Lennard Kämna.

Kittel

Kittel verschijnt voor het eerst aan de start van Milaan-San Remo. De Duitse topsprinter verkeert in goede vorm, getuige zijn twee etappezeges in de Tirreno-Adriatico.

De 29-jarige Kittel zei maandag op de website van Katusha-Alpecin na zijn tweede dagsucces in de Italiaanse rittenkoers al dat hij hoopte van start te gaan in de eerste grote voorjaarsklassieker van 2018. "Ik heb Milaan-San Remo nog nooit gereden, maar het is altijd een droom van me geweest."

"Ik start zonder grote verwachtingen. Andere renners van het team mogen voor hun eigen kans rijden. Ik ben benieuwd of ik een type renner ben dat geschikt is voor deze wedstrijd. Milaan-San Remo is een koers die je als sprinter minimaal één keer gereden moet hebben", aldus Kittel.

De veertienvoudig etappewinnaar in de Tour de France neemt doorgaans weinig klassiekers op in zijn programma. Hij verscheen in 2011 aan de start van Parijs-Roubaix maar haalde de finish niet.

Bij vier deelnames aan de Vattenfall Cyclassics in Hamburg was een zesde plek zijn beste resultaat. De Scheldeprijs is met vijf overwinningen de enige semiklassieker waarin Kittel wel succesvol bleek.

Behalve Kittel verschijnt Katusha met de Duitsers Rick Zabel en Nils Politt, de Australiër Nathan Haas, de Rus Maxim Belkov, de Portugees José Gonçalves en de Sloveen Simon Spilak aan de start in Milaan.

Bouhanni

Kittel krijgt op weg naar San Remo geen concurrentie van Nacer Bouhanni. De Franse sprinter is onvoldoende hersteld van bronchitis, meldt zijn ploeg Cofidis.

Om dezelfde reden moest hij vorige week opgeven in Parijs-Nice. Bouhanni eindigde de afgelopen drie edities van de 'Primavera' steeds bij de eerste tien. Hij is de tweede sprinter die moet afhaken na Fernando Gaviria. De Colombiaan hield maandag een breuk in zijn linkerhand over aan een val in Tirreno-Adriatico.

Voor Bouhanni was Milaan-San Remo een hoofddoel dit voorjaar. "Het is de enige klassieker die een sprinter kan winnen. Twee jaar geleden had ik een mechanisch probleem in de sprint dat me de zege kostte. Dus ik weet dat ik er kan winnen", vertelde de Fransman eerder.

De 109e editie van Milaan-San Remo telt 291 kilometer. Met de Cipressa en de Poggia moeten de renners traditiegetrouw twee klimmetjes trotseren in de absolute finale.