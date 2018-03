Kittel sprint naar tweede etappewinst in Tirreno-Adriatico

Donderdag won de 29-jarige Kittel al de tweede etappe. Dat was pas zijn eerste succes in het tricot van Katusha. De Duitse topsprinter verruilde afgelopen winter Quick-Step Floors voor de Zwitserse formatie.

Wereldkampioen Peter Sagan werd op een halve fietslengte tweede, de Argentijn Maximiliano Richeze sprintte naar de derde plek. Lotto-Jumbo-renner Danny van Poppel spurtte ook mee, maar eindigde net buiten de top tien.

Leider Michal Kwiatkowski finishte net als de meeste klassementsrenners veilig in het eerste peloton. Door een massale valpartij in de slotfase werd de grote groep in stukken gescheurd. Dinsdag verdedigt de Pool van Team Sky zijn leidende positie in de slottijdrit.

Kopgroep

Al vroeg in de vlakke rit over 153 kilometer tussen Numania en Fano ontstond er een kopgroep van vier renners. De Duitser Marcus Burghardt, de Rus Artem Nych, de Let Krists Neilands en de Italiaan Jacopo Mosca kregen echter nooit serieus zicht op de dagzege.

Op 20 kilometer van de finish werd Burghardt als laatste van het kwartet ingerekend door het peloton. In de lokale omlopen in Fano deed niemand nog een poging om een massasprint te voorkomen.

Op 7 kilometer van de streep werd het peloton opgeschrikt door een massale valpartij. De Colombiaanse sprinter Fernando Gaviria van Quick-Step Floors ging als eerste onderuit en kon geen rol meer spelen in de finale. Sagan kon de vallende renners om hem heen knap ontwijken. De Slowaak raakte wel achterop, maar sloot met 4 kilometer te gaan weer aan in het voorste peloton met zo'n zestig renners.

In de massasprint kwam Sagan net tekort om Kittel van de zege te houden. De Duitser werd goed afgezet door zijn ploeggenoten en sprintte onbedreigd naar de winst.

Dinsdag wordt de laatste etappe van de Italiaanse rittenkoers verreden. De renners leggen een individuele tijdrit van 10,5 kilometer af in San Benedetto del Tronto.