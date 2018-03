Nice krijgt Grand Départ Tour de France 2020

Dit jaar start de Tour in de Vendée, een streek aan de Franse westkust, en volgend jaar is de Belgische hoofdstad Brussel aan de beurt.

Het is de tweede keer in de historie dat Nice de Tourstart mag organiseren, nadat Bernard Hinault in 1981 winnaar werd van de proloog in de Zuid-Franse havenstad. De vijfvoudig Tourwinnaar schreef de ronde dat jaar voor de derde keer op zijn naam.

"Het is een geweldige eer dat onze stad opnieuw het Grand Départ mag organiseren", zegt Christian Estrosi, burgemeester van Nice in een persbericht van Tourorganisator ASO. "De Tour is het op drie na grootste sportevenement ter wereld en zorgt voor groot economisch profijt."

In 2013 diende Nice voor het laatst als finishplaats in de Tour. Orica Greenedge zegevierde toen in een ploegentijdrit. "Destijds waren er bijna 100.000 toeschouwers in de stad", aldus de burgemeester.

Landschap

Tour-directeur Christian Prudhomme heeft hoge verwachtingen van de Tourstart in Nice. "De laatste edities van Parijs-Nice, waaronder de koers die zondag geëindigd is, hebben laten zien dat deze streek een prachtig gevarieerd landschap heeft. Het wordt een geweldig spektakel."

"We willen de Tour in 2020 een dynamische start geven. In Nice zullen renners en stafleden een vriendelijke sfeer treffen met enthousiasme voor het wielrennen."

Hoewel het geen vastgelegde regel is van de ASO, wisselt het Grand Départ de laatste jaren tussen Frankrijk en het buitenland. Vorig jaar was het Duitse Düsseldorf gastheer voor de Tourstart, in 2015 mocht Utrecht als laatste Nederlandse stad de eerste etappes organiseren. Utrecht dingt nu mee naar de start van de Vuelta a España in 2020.

De Tour begint in 2020 op zaterdag 27 juni en op zondag 19 juli is de traditionele aankomst in Parijs. Het verdere etappeschema wordt later bekendgemaakt.