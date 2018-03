Kelderman met gebroken sleutelbeen uit Tirreno, ritwinst Adam Yates

De 26-jarige Kelderman stond na de vierde etappe, waarin zijn ploeggenoot Tom Dumoulin na een val moest opgeven, nog derde in het algemeen klassement.

De renner van Team Sunweb kwam in de etappe twee keer ten val en haalde op grote achterstand van winnaar Yates de streep. Kelderman werd direct naar het ziekenhuis gebracht, waar onderzoek aan het licht bracht dat de klimmer zijn rechtersleutelbeen heeft gebroken, meldt zijn ploeg.

Volgens ploegaarts Chris Jansen moet Kelderman onder het mes. "Hij heeft zijn sleutelbeen eerder op die plek gebroken, dus er zit al een plaatje. Dat maakt het wat complexer. Wilco gaat nu naar Nederland waar hij geopeerd wordt."

De Barnevelder is zeer teleurgesteld dat zijn Tirreno voortijdig voorbij is. "Vooral omdat ik het seizoen zo goed was begonnen en ik me heel sterk voelde. Helaas mis ik wederom een aantal races, maar ik hoop dat de operatie goed gaat en ik snel weer op de fiets kan stappen."

Kelderman is al de tweede Nederlandse topklimmer die een sleutelbeen breekt. Dat gebeurde Wout Poels (Team Sky) eerder deze week ook in Parijs-Nice. De verwondingen bij Dumoulin vielen wel mee. Hij kan waarschijnlijk snel weer koersen.

Yates

De zege in de vijfde etappe was voor de 25-jarige Yates. De Brit van Mitchelton-Scott ontsnapte vier kilometer voor de streep in Filottrano uit de groep met favorieten en bereikte op de venijnige slotklim solo de streep.

Wereldkampioen Peter Sagan uit Slowakije sprintte kort achter Yates naar de tweede plaats, Michal Kwiatkowski werd derde. De Pool pakte daarmee nog enkele bonificatieseconden, genoeg om de leiderstrui over te nemen van de Italiaan Damiano Caruso.

De rit was een eerbetoon aan de vorig jaar overleden wielrenner Michele Scarponi, die afkomstig was uit Filottrano.

De Tirreno gaat maandag verder met een relatief vlakke etappe naar Fano. Op dinsdag wordt de koers afgesloten met een individuele tijdrit over 10 kilometer.