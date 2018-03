Soler rijdt Simon Yates uit leiderstrui in barre slotrit Parijs-Nice

Soler en zijn medevluchters De la Cruz (Team Sky) en Omar Fraille (Astana) finishten met een voorsprong van 37 seconden op een groepje met geletruidrager Simon Yates, die zaterdag nog de leiding had gepakt in het klassement.

De marge was net voldoende voor Soler. In het klassement moest Mitchelton-Scott-renner Yates op vier tellen genoeg nemen met de tweede plaats. Gorka Izagirre (Bahrain-Merida) eindigde op veertien seconden achterstand als derde.

De slotrit van Parijs-Nice ging over 110 kilometer met start en finish in Nice. In kou en regen moesten de renner liefst zes beklimmingen over, waarvan vier van de tweede categorie en twee van de eerste.

De 24-jarige Soler, die eerder deze week achter Wout Poels tweede werd in de tijdrit, boekte een van de grootste zeges uit zijn carrière. Vorig jaar won hij een rit in de Ronde van Spanje.

Oomen

Sam Oomen van Team Sunweb was wederom de beste Nederlander. De 22-jarige Brabander kwam als twintigste over de streep en eindigde in het klassement op de dertiende plek. Onder anderen Robert Gesink en Bauke Mollema speelden geen rol van betekenis.

Soler is met zijn eindzege de opvolger van Team Sky-renner Sergio Henao, die vorig jaar de beste was. De Colombiaan moest ditmaal genoegen nemen met de twaalfde plaats in het klassement, net voor Oomen.