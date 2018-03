Landa wint vierde etappe Tirreno, Kelderman stijgt in klassement

De Nederlander van Team Sunweb handhaafde zich door een achtste plaats in de top van de rangschikking en staat nu derde achter de nieuwe leider Damiano Caruso. De Italiaan van BMC nam de blauwe trui over van de Brit Geraint Thomas (Team Sky), die in de laatste kilometer met materiaalpech te maken kreeg.

Keldermans ploeggenoot Tom Dumoulin gaf tijdens de rit op na een val. De kopman van de Duitse wielerformatie, die al ziek aan de WorldTour-koers was begonnen, liep daarbij geen breuken op, maar kon de strijd niet voortzetten.

De koninginnenrit van Tirreno-Adriatico voerde het peloton over 219 kilometer van Foligno naar skioord Sassotetto. Onderweg kregen de renners een voortdurend glooiend parcours met drie grote beklimmingen voor de wielen, afgesloten door de ruim dertien kilometer lange slotklim.

Vuurwerk

Antoine Duchesne, Aleksander Vlasov, Krists Nellands, Nicola Bagioli, Mads Pedersen en Jacopo Mosca tekenden voor de vlucht van de dag. De kopgroep hield lang stand, maar Vlasov en Neilands werden als laatsten op zeven kilometer voor de streep toch ingerekend door het peloton, waarna het vuurwerk begon.

Miguel Angel Lopez was de eerste die probeerde weg te springen. De Colombiaan van Astana sloeg direct een gaatje met de klassementsrenners. Zijn voormalig ploegmaat Fabio Aru zette snel daarna de achtervolging in, gevolgd door de Pool Rafal Majka en de Belg Ben Hermans.

Ondertussen bleef de Team Sky-ploeg van klassementsleider Thomas het tempo bepalen aan kop van het peloton. Dat weerhield Mikel Landa er niet van te demarreren uit de groep van klassementsmannen. Chris Froome kon daarna het tempo niet meer bijbenen en moest eraf.

Landa

Net toen de echte klassementstoppers gingen versnellen, kreeg Thomas problemen met zijn fiets en moest hij de rest laten gaan. Lotto-Jumbo-renner George Bennett reed in één ruk naar de kopgroep en ging erop en erover. Alleen Landa en Majka konden mee met de Nieuw-Zeelander.

In de sprint bleek de 28-jarige Landa de sterkste. Hij verwees Majka naar de tweede plaats, Bennett werd derde. Kelderman kwam als achtste binnen en steeg naar de derde plek in het klassement, op elf seconden van de nieuwe leider Caruso, die aan de dertiende plaats genoeg had om voor de tweede keer deze Tirreno het blauw te pakken. De Pool Michal Kwiatkowski is tweede op een seconde van Caruso.

Zondag staat de renners een rit over 178 kilometer van Castelraimondo naar Filottrano te wachten. De stevige bergrit zal in het teken staan van Michele Scarponi, die in de aankomstplaats woonde en daar vorig jaar overleed na een aanrijding met een busje tijdens een training.