Simon Yates klimt naar zege in Parijs-Nice en pakt leiderstrui

De 25-jarige Yates neemt de leiding in het klassement over van Luis Leon Sanchez, die in de bergrit naar Valdeblore La Colmiane al relatief vroeg afhaakte en op grote achterstand binnenkwam.

Yates ging er op zo'n vier kilometer van de top vandoor met de Spanjaard Jon Izagirre. Hij liet zijn kompaan op ruim een kilometer van de meet achter zich en kwam solo aan.

De Belg Dylan Teuns legde beslag op de tweede stek. Hij wist in de slotmeter Izagirre nog te passeren, die genoegen moest nemen met de derde plek.

Oomen

Sam Oomen was op de tiende plaats de beste Nederlander. Hij kwam 54 seconden achter Yates over de streep. Bauke Mollema en Robert Gesink moesten al snel lossen.

In het klassement heeft Yates een voorsprong van 11 seconden op Izagirre, wiens broer Gorka Izagirre op 12 seconden de nummer drie is. Oomen staat elfde in de rangschikking op 1.52 van Yates.

Parijs-Nice wordt zondag afgesloten met opnieuw een bergetappe, al is het parcours een stuk minder selectief dan zaterdag. De streep is na zes relatief korte beklimmingen over 110 kilometer getrokken in Nice.

Afstappers

Veel renners gaven er zaterdag voor en tijdens de etappe de brui aan. Dat kwam mede door het slechte weer. Het peloton reed de hele dag in de regen.

Onder anderen de Nederlandse coureurs Mike Teunissen en Koen de Kort stapten af. Arnaud Démare, winnaar van de eerste etappe, ging niet eens meer van start. Ook de Noor Alexander Kristoff, al ziekjes aan de Franse rittenkoers begonnen, hield het voor gezien.

Veel sprinters stapten ook af met het oog op Milaan-Sanremo. Die klassieker wordt volgende week zaterdag verreden.