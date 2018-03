Dumoulin stapt af na valpartij in vierde etappe Tirreno-Adriatico

Dumoulin liep op het eerste gezicht geen ernstige schade op en hoefde ook niet afgevoerd te worden naar het ziekenhuis.

"Tom heeft meerdere kneuzingen en schaafwonden opgelopen aan hand, arm en been, maar er zijn geen breuken geconstateerd. Hij zal wel een paar dagen moeten rusten'", gaf teamdokter Chris Jansen te kennen.

Dumoulin kende sowieso al een ongelukkige Tirreno, waar hij ziekjes aan de start verscheen en ook al meerdere keren met materiaalpech te kampen kreeg.

Na drie etappes stond de Giro d'Italia-winnaar niettemin op de negende plek in het algemeen klassement, op 33 seconden van leider Geraint Thomas. Vrijdag kwam hij na een steile slotklim net iets achter de favorieten binnen in Trevi.

Teleurstelling

Dumoulin was woensdag met klassementsambities aan het vertrek van de Tirreno verschenen. Na zijn afstappen gaat Wilco Kelderman, die zevende staat, alleen als kopman verder namens Team Sunweb.

"Het is een grote teleurstelling voor me om hier te moeten opgeven. Ik moet het accepteren en heb in ieder geval niets gebroken. Ik hoop na enkele dagen rust mijn trainingen te kunnen hervatten en ga me dan toeleggen op mijn volgende doelen", aldus Dumoulin.

Het is niet de eerste keer dit seizoen dat de Limburger geplaagd wordt door pech. Hij begon het wielerjaar 2018 in de Ronde van Abu Dhabi, maar moest daar mede door mechanische problemen in de individuele tijdrit genoegen nemen met de 38e plek in het eindrangschikking.

Vorige week zaterdag deed de wereldkampioen tijdrijden mee aan Strade Bianche, maar hij kon geen rol van betekenis spelen in de Toscaanse eendagswedstrijd.