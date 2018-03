Roglic bezorgt Lotto-Jumbo winst in derde etappe Tirreno-Adriatico

Roglic bleef de Brit Adam Yates drie seconden voor. De Belg Tiesj Benoot, die afgelopen zaterdag de Strade Bianche won, werd op zes tellen derde.

Wilco Kelderman was op de negende plek de beste Nederlander. De renner van Team Sunweb gaf tien seconden toe op Roglic, die Lotto-Jumbo de zevende overwinning van het seizoen bezorgde. Eerder was Dylan Groenewegen vijf keer succesvol en boekte ook Danny van Poppel een ritzege namens de Nederlandse ploeg.

In het algemeen klassement nam Geraint Thomas, die als vierde eindigde in de derde etappe, de leiding over van Patrick Bevin. Greg Van Avermaet staat in dezelfde tijd als de Brit van Team Sky tweede en Chris Froome bezet op drie tellen de derde plek.

Kelderman is ook in het klassement de beste Nederlander. Hij neemt op negentien seconden van Thomas de zevende plaats in. Tom Dumoulin staat met iets meer dan een halve minuut achterstand negende.

Klimmetje

De derde rit voerde het peloton over 234 kilometer van Follonica naar Trevi. Onderweg kwamen de renners drie korte beklimmingen tegen.

In de finale moest een 2,5 kilometer lang klimmetje naar Trevi tweemaal worden bedwongen. Het laatste deel van deze kleine col kende een gemiddeld stijgingspercentage van 11,8 en stukken van maximaal 16 procent.

Al vroeg in de etappe gingen vijf renners op avontuur, onder wie Dennis van Winden. De Nederlander van de procontinentale ploeg Israel Cycling Academy bouwde met zijn vier vluchtgenoten een voorsprong van meer dan acht minuten op.

Van Winden

Onder aanvoering van Bora-Hansgrohe, de ploeg van Peter Sagan, werd het verschil tussen het peloton en de kopgroep teruggebracht en op zo'n 10 kilometer van de meet waren Van Winden en Nicola Bagioli de laatste vluchters die werden ingerekend.

Op het slotklimmetje sprong Roglic op iets meer dan een kilometer van het einde weg. De voormalig schansspringer sloeg al snel een gaatje en werd niet meer bijgehaald door de concurrentie.

Zaterdag staat de koninginnenrit op het programma in de Tirreno. Dan legt het peloton 219 kilometer af van Soligno naar skigebied Sarnano Sassotetto. De Tirreno duurt nog tot en met dinsdag.