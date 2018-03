Poels met sleutelbeenbreuk uit Parijs-Nice na harde valpartij in zesde rit

Poels ging op ruim zes kilometer van de meet onderuit in de afdaling van de Côte de la Colle-sur-Loup en bleef vervolgens minutenlang met een van pijn vertrokken gezicht op het asfalt liggen.

De begeleiders van zijn ploeg Team Sky probeerden hem nog wel op te lappen, maar verder fietsen bleek zinloos, waarna hij verslagen in de auto stapte.

Poels kon naar eigen zeggen de bocht niet meer houden. "Ik ging te hard, zo simpel is het. Het is heel teleurstellend dat dit is gebeurd. Ik reed goed en had echt een heel goed gevoel over het verdere verloop van deze koers. Maar in het leven zit het nu eenmaal niet altijd mee."

De ritzege ging naar Rudy Molard. De Fransman van Groupama-FDJ ontsnapte in de absolute finale uit het zwaar uitgedunde peloton en kwam solo over de streep in Vence.

Molard hield de Belg Tim Wellens (tweede), zijn landgenoot Julian Alaphilippe (derde), de Spanjaard Luis Leon Sanchez (vierde) en de Nederlander Sam Oomen (vijfde) achter zich.

Sanchez

De leiderstrui bleef om de schouders van Sanchez hangen. De kopman van Astana heeft nu 22 seconden voorsprong op de nieuwe nummer twee Alaphilippe van Quick-Step Floors.

De etappe over 198 kilometer, met daarin vier beklimmingen van de tweede categorie en één van de eerste categorie, begon gelijk bij de start in Sisteron onstuimig.

Tientallen renners probeerden te demarreren, maar uiteindelijk kregen slechts twaalf van hen een vrijgeleide van het peloton, te weten Lars Bak, Fabien Grellier, Cyril Lemoine, Paul Martens, Amaël Moinard, Tom Scully, Carlos Barbero, Thomas De Gendt, Arnaud Démare, Alexander Kristoff, Nils Politt en Bert van Lerberghe.

Nadat de Col de Luens en de Col Bas bedwongen waren, bleven Barbero, De Gendt, Grellier, Moinard en Scully vooraan over en leken zij ook uit te gaan maken wie er met de dagzege aan de haal zou gaan.

Vangrail

Team Sky dacht daar echter anders over en met nog 25 kilometer voor de boeg was alles en iedereen weer bij elkaar, waardoor de slotklim, de Côte de la Colle-sur-Loup, de beslissing op moest leveren.

Poels maakte daarop een goede indruk, maar uitgerekend in de afdaling sloeg het noodlot toe doordat hij in een bocht onderuit gleed en hard in aanraking kwam met de vangrail.

De andere favorieten voor de eindzege, waaronder Sergio Henao en Tim Wellens, probeerden te profiteren van de chaos die daarop ontstond in het peloton, maar het was Molard die zich de lachende derde toonde.

Zaterdag volgt er opnieuw een heuvelachtige rit, ditmaal over 175 km tussen Nice en Valdeblore La Colmiane. De finish is op de laatste col van de eerste categorie.